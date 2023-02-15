"Якщо Путін зазнає повної невдачі": генерал США допустив застосування Росією ядерної зброї

Російська агресія проти України вступила в принципово нову фазу після того, як керівництво РФ ухвалило рішення кидати в бій проти ЗСУ додаткові сили.

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Російський президент Володимир Путін може застосувати ядерну зброю, якщо він зазнає повної невдачі у війні проти України. Таку думку висловив екскомандувач Міжнародними силами сприяння безпеці в Афганістані генерал Стенлі Маккристал під час Kyiv Jewish Forum.

Він заявив, що Росія має особливість залучати до своїх військових завдань величезну кількість людей і нести великі втрати. Він нагадав, що за часів Другої світової Росія втратила 20 мільйонів убитих.

"Коли з'являється більше російських сил, навіть якщо вони не добре навчені чи керовані, вони стають чинником у боротьбі та можуть зробити так, щоб ця боротьба тривала довго", — вважає генерал.

Маккристал заявив, що Росія має достатньо сил, щоб максимально ускладнити українським військовим проводити свої операції, навіть із новим високоточним озброєнням. Зі свого боку, і Росія не може досягти позитивного для себе результату попри великі маси мобілізованих.

"Швидше за все, ми побачимо дуже смертоносне продовження тієї ж війни якийсь час... Але я думаю, що різницю зробить рішучість. Переможцем буде той, хто бере на себе зобов'язання не здаватися та не програвати", — пояснив Маккристал.

Крім того, генерал заявив, що країни Заходу мають підтримувати Україну в боротьбі з російською агресією. Він зазначив, що українці мають отримувати нові технології, але країни Заходу не поспішають, щоб не провокувати Росію.

"Якщо ви раптово передасте надзвичайно велику кількість зброї, ефект, який це, ймовірно, матиме на Росію, не тільки на Володимира Путіна, а й на російський народ, може призвести до іншого результату, ніж ми хочемо. Це може створити ідею, що вони самі стали мішенню, що Захід планує навіть вторгнення в Росію. Ця дещо повільна ескалація засмучує українців, але я вважаю, що це природно, і це, мабуть, можна було припустити", — додав Маккристал.

Генерал також заявив, що не можна виключати застосування Росією ядерної зброї.

"Якщо він зазнає повної невдачі, зазнає військової катастрофи, повної поразки, тоді можна спробувати уявити, що відбуватиметься в його свідомості. І ніхто не може бути впевнений у тому, що він не розгорне ядерну зброю", — сказав генерал.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що після звернення російського президента Володимира Путіна до Держдуми пообіцяли терміново обговорити низку порушених питань, у тому числі неординарних.

Крім того, раніше видання Reuters із посиланням на свої джерела повідомляло, що глава Кремля Володимир Путін готується до затяжної війни в Україні, натомість його оточення не вірить у фінальну перемогу.