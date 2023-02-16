ВС РФ ночью 16 февраля запускали по Украине ракеты и БПЛА: куда целились

По данным главы Офиса президента, прилеты были на севере и западе, в Днепропетровской и Кировоградской областях. Россияне обстреливали регионы "Калибрами", но силы украинских ПВО сработали "на отлично".

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Российские военные ночью 16 февраля устроили очередную ракетную атаку по Украине, а также запускали беспилотники. Об этом написал в Telegram глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

По данным чиновника, есть попадания на севере и западе Украины, а также в Днепропетровской и Кировоградской областях.

Ермак отметил смену тактики российских оккупантов — перед пуском ракет они ведут активную разведку фальшивыми целями.

"Но ПВО справилось с большинством вражеских ракет и БПЛА", — заключил он.

Военные РФ, по данным главы пресс-центра сил обороны ОК "Юг" Натальи Гуменюк, выпустили 8 ракет "Калибр". В эфире телемарафона она заявила об отличной работе сил ПВО на юге страны.

"ПВО южного направления сработало на отлично — сбиты все 8 ракет. Над Николаевщиной — 6, над Херсонщиной — 2. К сожалению, враг использовал и другие способы поражения — это была смешанная атака. Применялись дроны и самолеты стратегической авиации. Есть попадания во Львовской области", — сказала Гуменюк.

Ночная атака ВС РФ 16 февраля — где были взрывы

В результате ракетного удара ВС РФ по Львовской области пострадавших или жертв нет, отметил глава Львовской областной администрации (ОВА) Максим Козицкий.

Во время воздушной тревоги россияне попали в объект критической инфраструктуры региона, пожар уже потушили, проинформировал он и призвал украинцев соблюдать меры безопасности.

Киевская ОВА предупреждала об угрозе ракетной атаки по всей территории Украины. В Telegram-каналах сообщали о взрывах в Полтавской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской областях и Запорожье. По предварительным данным, там работали системы ПВО.

"О звуках взрывов, которые сегодня ночью могли слышать жители некоторых районов Запорожья. Это была точная работа наших сил противовоздушной обороны. В настоящее время в городе все спокойно, прилетов не зафиксировано", — сообщил секретарь Запорожского горсовета Андрей Куртев.

Харьковскую область обстреливали из С-300 со стороны российского Белгорода, но данных о прилетах пока нет.

Российские военкоры пишут, что ночью захватчики запускали иранские дроны Shahed, которые они переименовывают в "Герань", ракеты и ложные цели "для вскрытия украинских систем ПВО".

Напомним, что по состоянию на 15 февраля ВСУ заметили лишь 1 надводный ракетоноситель армии РФ с 8 ракетами "Калибр". Оккупанты уменьшили корабельную группировку почти в 2 раза по сравнению с прошлыми днями.

ВС РФ 15 февраля запускали в Украину воздушные шары с угловыми отражателями и, предположительно, разведоборудованием. В Киевской области по целям отработало ПВО.

Британская газета Financial Times 14 февраля писала о накоплении Россией авиации на границе с Украиной. По мнению авторов материала, это свидетельствует о подготовке к новой фазе войны.