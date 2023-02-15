В ВСУ показали воздушные шары, которые ПВО сбило над Киевом (фото)

Шары с отражателями ищут и истощают украинскую ПВО. Появились фотографии этих объектов после падения на землю.

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Вооруженные силы Украины опубликовали фотографию воздушного шара, который накануне был сбита силами ПВО в Киеве и области. Соответствующий пост размещен на странице военных в Facebook.

"Сбит воздушный шар с отражателями в Киевской области", — говорится в сообщении.

Сегодня в небе над столицей сбили 6 таких шаров

ВС РФ все ищут украинскую ПВО, поэтому сегодня захватчики снова запускали воздушные шары.

"Эти объекты могли нести на себе угловые отражатели и определенное разведоборудование. По всем воздушным целям работали средства ПВО. Большинство этих зондов были сбиты. Целью запуска шаров возможно было обнаружение и истощение нашей ПВО", — рассказали в Киевской городской военной администрации.

14 февраля ВС РФ также запускали воздушные шары с угловыми отражателями. Представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат рассказал, что они могут залететь и в воздушное пространство других стран, ведь траектория их движения зависит исключительно от направления ветра. ПВО держит ситуацию под контролем.

Как ранее сообщал Фокус со ссылкой на The Jerusalem Post, испытание прошла израильская система ПВО, которая сможет сбивать иранские дроны. Система вооружения создана на основе лазеров и уже прошла множество испытаний. Она способна уничтожать ракеты, минометы и дроны, в том числе такие, какими Россия атакует украинские земли.

Как сообщалось в Financial Times, Россия накапливает авиацию на границе с Украиной и готовится к новой фазе войны. В Белом доме придерживаются мнения, что более 80% военно-воздушного флота РФ в полной безопасности, потому что в войне еще ни разу не применялось. Но накопление авиации может свидетельствовать о том, что Кремль готов все же поддержать своими самолетами и вертолетами наступление.