У ЗСУ показали повітряні кулі, які ППО збило над Києвом (фото)

Кулі з відбивачами шукають та виснажують українську ППО. З’явились фото цих об’єктів після падіння на землю.

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Збройні сили України опублікували фотографію повітряної кулі, яку напередодні було збито силами ППО в Києві та області. Відповідний пост розміщено на сторінці військових у Facebook.

"Збита повітряна куля з відбивачами на Київщині", — йдеться в повідомленні.

Сьогодні у небі над столицею збили 6 таких куль

ЗС РФ все шукають українську ППО, тому сьогодні загарбники знову запускали повітряні кулі.

"Ці об’єкти могли нести на собі кутові відбивачі та певне розвідобладнання. По усім повітряним цілям працювали засоби ППО. Більшість цих зондів були збиті. Метою запуску куль можливо було виявлення та виснаження нашої ППО", — розповіли в Київській міській військовій адміністрації.

14 лютого ЗС РФ також запускали повітряні кулі з кутовими відбивачами. Речник Повітряних сил України Юрій Ігнат розповів, що вони можуть залетіти й в повітряний простір інших країн, адже траєкторія їхнього руху залежить виключно від напрямку вітру. ППО тримає ситуацію під контролем.

Як раніше повідомляв Фокус з посиланням на The Jerusalem Post, випробування пройшла ізраїльська система ППО, яка зможе збивати іранські дрони. Система озброєння створена на основі лазерів та пройшла вже безліч випробувань. Вона здатна знищувати ракети, міномети та дрони, зокрема й такі, якими Росія атакує українські землі.

Як повідомлялось в Financial Times, Росія накопичує авіацію на кордоні з Україною та готується до нової фази війни. У Білому домі дотримуються думки, що понад 80% військово-повітряного флоту РФ — у повній безпеці, бо у війні ще жодного разу не застосовувалося. Та накопичення авіації може свідчити про те, що Кремль готовий все ж підтримати своїми літаками та гелікоптерами наступ.