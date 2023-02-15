Воздушные шары над Киевом и областью: ПВО сбило 6 воздушных целей

По информации местных чиновников, объекты могли нести в себе угловые отражатели и разведывательное оборудование. Целью их запуска называют обнаружение и истощение ПВО.

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В воздушном пространстве Киева было обнаружено приблизительно 6 вражеский целей, по некоторой информации это были воздушные шары, которые перемещались в пространстве под воздействием ветра. Об этом сообщает Киевская городская военная администрация в своем Telegram-канале.

В сообщении указывается, что объекты могли нести на себе угловые отражатели и некоторое разведывательное оборудование.

"По всем воздушным целям работали средства ПВО. Большинство этих зондов были сбиты. Целью запуска пуль возможно было обнаружение и истощение нашей ПВО", — говориться в сообщении.

Также чиновники сообщили, что объекты будут исследованы, после чего можно будет установить их характеристики.

"Окончательное определение типа и характеристик летательных аппаратов и их оборудования будет сделано после детального изучения и анализа остатков сбитых объектов", — говорится в тексте.

Напомним, спикер Воздушных сил ВСУ Украины подполковник Юрий Игнат заявил, что нет смысла называть российские объекты аэростатами, так как это всего лишь примитивные воздушные шары с угловыми отражателями. "Воздушные шары — это дедовские методы, они давно применялись", — прокомментировал военный.

Ранее сообщалось, что 14 февраля над территорией Украины были замечены многочисленные воздушные шары с угловыми отражателями, которые запустили вооруженные силы РФ.