В небе над Украиной заметили воздушные шары ВС РФ: зачем их использует противник

Украинская ПВО держит ситуацию под контролем, заявляют в ВВС Украины.

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Сегодня над территорией Украины были замечены многочисленные воздушные шары с угловыми отражателями, которые запустили вооруженные силы РФ. В комментарии изданию "Украинская правда" спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат сообщил, что наше ПВО и боевые истребители держат ситуацию под контролем и отслеживают эти объекты.

Ранее СМИ Молдовы сообщили, что авиасообщение над страной закрыто "из-за соображений безопасности", однако Юрий Игнат не владеет информацией, стали ли эти шары причиной такого решения.

"Такие шары теоретически могут залетать в воздушное пространство других стран, потому что их движение зависит от направления ветра", — заметил он.

Впрочем, после нескольких часов запрета на полеты над своей территорией Молдова снова открыла свое воздушное пространство. Однако про конкретные причины временного закрытия до сих пор не сообщается.

По словам Юрия Игната, сегодня в небе Украины наблюдаются те же объекты, которые еще 12 апреля прошлого года заметили над Днепропетровской областью. Они движутся медленно и полностью контролируются нашими истребителями.

Противник может использовать такую конструкцию шаров для разведки и отвлечения ПВО от настоящих целей. А радиолокационные отражатели как раз и служат для усиления заметности для радаров противовоздушной обороны.

Ранее Фокус писал, что Китай активно использует подобные воздушные шары. По мнению военных НОАК, таким образом датчики и радары ракетных систем врага можно сбить с толку.

Сообщали также, что ВВС США сбили китайский аэростат. Эксперты предполагают, что он мог быть запущен для разведки. На данный момент, военные изучают это устройство.