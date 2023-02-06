Воздушный шар для разведки. Зачем Китай применяет технологии времен Второй мировой

Воздушный шар лучше спутника-шпиона, считают некоторые эксперты. Стратостату доступна та информация, которая на орбиту просто "не долетает".

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На прошлой неделе над территорией США пролетел воздушный шар, запущенный военными Китая. Реакцией стало заявление американских официальных лиц о том, что данный аэростат может собирать разведданные и передавать информацию на китайские спутники, а уже со спутников данные поступят в командный центр китайской армии. Хотя неясно, какую именно информацию собрал шар, который в итоге был сбит 4 февраля, эксперты говорят, что подобные барражирующие на больших высотах устройства, имеют ряд преимуществ перед спутниками и беспилотниками — или, по крайней мере, способны расширить возможности разведки, наблюдения и рекогносцировки, сообщает defensenews.com.

Почему воздушный шар лучше спутника-шпиона

По мнению представителя Минобороны США, который дал комментарий журналистам 2 февраля, воздушный шар, оказавшийся в небе над Северной Америкой вряд ли собрал какие-то важные сведения, которые ранее не были бы известны китайским военным, учитывая то, что разведчики из КНР, вероятно, давно используют спутники на низкой околоземной орбите, чтобы шпионить за США и другими странами.

Но некоторые эксперты полагают, что аэростаты обладают преимуществами, по сравнению со спутниками или дронами. Так, в комментарии изданию c4isrnet.com Том Карако, директор проекта противоракетной обороны Центра стратегических и международных исследований, заявил, что стратостаты находятся ближе к земле, чем спутники, а потому могут перехватывать сообщения или электронные сигналы, которые "не долетают" до орбитальных систем.

"Это может быть тепловое инфракрасное излучение, или сигнальная разведка. Одна из причин, по которой у суборбитальной позиции есть преимущества, заключается в том, что ей доступна та информация, которую невозможно словить, если устройство находится в космосе", — сказал он.

[ + – ] Воздушный шар-разведчик Китая, который пролетал над США Фото: Соцести

Директор центра оборонных концепций и технологий Гудзоновского института, Брайан Кларк, считает, что воздушные шары также обеспечивают более устойчивое покрытие интересующей области, так как летит низко, относительно медленно, и может сменить траекторию, в отличие от спутников, которые следуют по четко заданной траектории. Шар несет поток воздуха, но он остается маневренным, так как им можно управлять на расстоянии. Устройства также могут зависать на одном месте в течение длительного периода времени.

Во время брифинга, состоявшегося 2 февраля, представитель Министерства обороны США заявил, что когда китайский воздушный шар был обнаружен возле базы ВВС Мальмстрем в Монтане, где находится одна из трех ракетных шахт США, Пентагон "немедленно принял меры", чтобы недопустить сбора секретной информации Какие именно меры были приняты — неясно. Это может быть что угодно: от отключения сигнальных систем, до перемещения истребителей в ангары, пишет СМИ. В итоге Минобороны приняло решение сбить воздушный шар 4 февраля ракетой, выпущенной с F-22.

По словам Кларка, когда работает спутник, на него можно полностью полагаться, так как он неуязвим (пока реалии таковы), однако шар может зависнуть на несколько дней, или даже недель, и тогда стоит решить, что делать дальше — прекратить сбор информации, позволить ему работать и ждать, что будет дальше. Стоит отметить, что Кларк является соавтором отчета, в котором рассматриваются возможности для ВМС США по использованию воздушных шаров для своих миссий. Эксперт добавил, что события прошлой недели показывают, на что способны стратостаты и какой ущерб они могут нанести противнику.

Брайан Кларк уверен, что теперь разразится дискуссия по поводу, как воздушные шары могут использоваться в военных операциях, и касательно того, должны ли США активнее инвестировать в эту технологию.

"Я думаю, что это мероприятие повысит осведомленность об этой технологии", — сказал он. "Трудности, с которыми США сталкиваются в связи с этим, являются отличным уроком того, как мы можем использовать это, возможно, против Китая".

[ + – ] Американский стратостат Фото: U.S. Army

Как используют воздушные шары в армии США

Пентагон уже давно использует воздушные шары во время проведения военных операций. В начале 2000-х годов Министерство обороны запустило над Ираком и Афганистаном привязные аэростаты, оснащенные полезной нагрузкой для разведки. Армия США также потратила почти $2,7 млрд на разработку надземной сенсорной системы для защиты от крылатых ракет Joint Land Attack (JLENS), в которой использовались привязные аэростаты весом 31 тыс. кг, используемые для предупреждения о ракетном нападении. Программа была отменена в 2017 году после того, как один из аэростатов оторвался и улетел из Мэриленда в Пенсильванию, вызвав перебои в подаче электроэнергии, прежде чем был сбит над полем.

В прошлом году издание Politico сообщало, что бюджет Министерства обороны на 2023 год включал финансирование проектов по производству воздушных шаров, и даже был увеличен с $3,8 млн в 2021 финансовом году до $27 млн ​​в прошлом году. Данная статья расходов не включает финансирование секретных программ вроде Covert Long-Dwell Stratospheric Architecture, которая была внедрена для выявления деятельности по незаконному обороту наркотиков.

Байрон Каллан, эксперт в области оборонной и аэрокосмической политики из Capital Alpha Partners, сказал C4ISRNET, что использование "древней" технологии Китаем (известно, что такими устройствами активно пользовались в ходе Второй и даже Первой мировой войны, — ред.), вероятно, "привлечет внимание" Конгресса и Министерства обороны, но неясно, приведет ли это к увеличению финансирования разработки стратостатов. В то же время он полагает, что новый виток китайской агрессии может привести к дебатам в ходе обсуждения бюджета весной 2023 года, и законодателям- республиканцам будет сложнее выступать за сокращение расходов на оборону.

"Это может изменить тон дебатов о расходах в Соединенных Штатах", — сказал Каллан. "Партия республиканцев вряд ли станет настаивать на сокращении расходов на оборону".