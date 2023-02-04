Шар в США: Пентагон сбил китайский аэростат над Атлантическим океаном, — СМИ (видео)

В КНР утверждают, что воздушный шар, оказавшийся над США, используется для метеорологических наблюдений и случайно сбился с пути. Однако в администрации Джо Байдена все равно решили ликвидировать летающий объект.

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Истребитель ВВС США в субботу, 4 февраля, сбил китайский аэростат, оказавшийся над территорией Америки. Об этом сообщило агентство AP со ссылкой на двух официальных лиц, чьи имена не называются.

Военные сбили воздушный шар, пролетевший над стратегически важными военными объектами на территории страны, когда он оказался над Атлантическим океаном у побережья Каролины. В настоящее время пытаются выловить его фрагменты из акватории. Журналисты пишут, что размер аэростата превышал "три школьных автобуса".

По словам собеседников агентства, Байден дал добро на ликвидацию воздушного шара, который, как считают в США, был запущен для шпионских целей китайской стороной.

Ранее сегодня в кратком комментарии журналисту на вопрос об аэростате президент сказал: "Мы позаботимся об этом".

Китайский аэростат: что произошло?

Американские военные заметили шар над штатом Монтана на севере страны в четверг, 2 февраля. Как сообщалось, военные тщательно следят за передвижением неизвестного объекта.

Из-за инцидента уже перенесли первый визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай, который изначально был намечен на 5-6 февраля. Поездка Блинкена в КНР считается важным шагом в развитии китайско-американских отношений.

Готовясь к операции по уничтожению шара, Федеральное авиационное управление временно закрыло воздушное пространство над побережьем Каролины, включая аэропорты в Чарльстоне и Миртл-Бич в Южной Каролине и Уилмингтоне в Северной Каролине.

Жители США последние два дня выкладывали видео с пролетающим в небе аэростатом, рядом с которым летали сопровождающие его истребители.

В последних публикациях на Twitter люди написали, что шар уже сбит. В сети появились соответствующие видео.

Шар над США: реакция Китая

В своем официальном комментарии 4 февраля Министерство иностранных дел КНР отметило, что объект является гражданским. По словам представителя МИД, аэростат используется для научных метеорологических исследований и просто сбился со своего пути.

Ранее Фокус писал, что китайские военные приспособили воздушные шары для защиты от ударов высокоточных ракет.