Куля в США: Пентагон збив китайський аеростат над Атлантичним океаном, — ЗМІ (відео)

У КНР стверджують, що повітряна куля, яка опинилася над США, використовується для метеорологічних спостережень і випадково збилася з дороги. Однак в адміністрації Джо Байдена усе рівно вирішили ліквідувати літаючий об'єкт.

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Винищувач ВПС США в суботу, 4 лютого, збив китайський аеростат, який опинився над територією Америки. Про це повідомило агентство AP із посиланням на двох офіційних осіб, чиї імена не називаються.

Військові збили повітряну кулю, що пролетіла над стратегічно важливими військовими об'єктами на території країни, коли вона опинилася над Атлантичним океаном біля узбережжя Кароліни. Наразі намагаються виловити її фрагменти з акваторії. Журналісти пишуть, що розмір аеростату перевищував "три шкільні автобуси".

За словами співрозмовників агентства, Байден дав добро на ліквідацію повітряної кулі, яка, як вважають у США, була запущена для шпигунських цілей китайською стороною.

Раніше сьогодні в короткому коментарі журналісту на питання про аеростат президент сказав: "Ми подбаємо про це".

Китайський аеростат: що сталося?

Американські військові помітили кулю над штатом Монтана на півночі країни у четвер, 2 лютого. Як повідомлялося, військові ретельно стежать за пересуванням невідомого об'єкту.

Через інцидент вже перенесли перший візит держсекретаря США Ентоні Блінкена до Китаю, який спочатку був намічений на 5-6 лютого. Поїздка Блінкена до КНР вважається важливим кроком у розвитку китайсько-американських відносин.

Готуючись до операції зі знищення кулі, Федеральне авіаційне управління тимчасово закрило повітряний простір над узбережжям Кароліни, включаючи аеропорти в Чарльстоні, Мертл-Біч у Південній Кароліні та Вілмінгтоні у Північній Кароліні.

Жителі США останні два дні викладали відео з аеростатом, що пролітає в небі, поряд з яким літали супроводжуючі його винищувачі.

В останніх публікаціях у Twitter люди написали, що куля вже збита. У мережі з'явились відповідні відео.

Куля над США: реакція Китаю

У своєму офіційному коментарі 4 лютого Міністерство закордонних справ КНР наголосило, що об'єкт є цивільним. За словами представника МЗС, аеростат використовується для наукових метеорологічних досліджень і просто збився зі свого шляху.

Раніше Фокус писав, що китайські військові пристосували повітряні кулі для захисту від ударів високоточних ракет.