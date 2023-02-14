У небі над Україною помітили повітряні кулі ЗС РФ: навіщо їх використовує супротивник

Українська ППО тримає ситуацію під контролем, заявляють у ВПС України.

Related video

Сьогодні над територією України помітили численні повітряні кулі з кутовими відбивачами, які запустили збройні сили РФ. У коментарі виданню "Українська правда" речник Повітряних сил України Юрій Ігнат повідомив, що наша ППО та бойові винищувачі тримають ситуацію під контролем та відстежують ці об'єкти.

Раніше ЗМІ Молдови повідомили, що авіасполучення над країною закрито "через міркування безпеки", проте Юрій Ігнат не володіє інформацією, чи ці кулі стали причиною такого рішення.

"Такі кулі теоретично можуть залітати у повітряний простір інших країн, тому що їхній рух залежить від напряму вітру", — зауважив він.

Проте після кількох годин заборони на польоти над своєю територією Молдова знову відкрила свій повітряний простір. Однак про конкретні причини тимчасового закриття досі не повідомляється.

За словами Юрія Ігната, сьогодні у небі України спостерігаються ті ж самі об'єкти, які ще 12 квітня минулого року помітили над Дніпропетровською областю. Вони рухаються повільно та повністю контролюються нашими винищувачами.

Противник може використовувати таку конструкцію куль для розвідки та відволікання ППО від реальних цілей. А радіолокаційні відбивачі служать для посилення помітності для радарів протиповітряної оборони.

Раніше Фокус писав, що Китай активно використовує подібні повітряні кулі. На думку військових НВАК, таким чином датчики і радари ракетних систем ворога можна збити з пантелику.

Повідомляли також, що ВПС США збили китайський аеростат. Експерти припускають, що він міг бути запущений для розвідки. На цей час військові вивчають цей пристрій.