"Дедовские методы": в ВСУ отреагировали на запуск шаров РФ под Киевом (видео)

По словам Юрия Игната, не стоит называть российские объекты аэростатами, так как это примитивные воздушные шары с угловыми отражателями. Их цель — отвлечь системы ПВО от настоящих целей и собрать информацию о расположении батарей.

Related video

В среду, 15 февраля, в Киевской области украинские системы ПВО отработали по российским воздушным объектам, зафиксированным в регионе. Об этом в эфире национального телемарафона новостей рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Украины подполковник Юрий Игнат.

"Воздушные шары — это дедовские методы, они давно применялись", — прокомментировал военный.

По словам Игната, нет смысла называть российские объекты аэростатами, так как это всего лишь примитивные воздушные шары с угловыми отражателями. В диаметре они могут быть метр-полтора, наполнены газом.

"Это не зонд, не аэростат, как там писал кто-то. Это просто шар, который несет кусок металла", — добавил он.

По словам Игната, к шару на "шнурке" привязана радиолокационная станция.

Подполковник отметил, что украинские воздушные силы постоянно мониторят ситуацию в воздушном пространстве, поэтому сразу отреагировали на появление российских военных объектов.

"И тут уже идет мастерство наших людей, чтобы отличить шар от БПЛА, БПЛА от самолета и так далее. Понятно, что отрабатывать по воздушным шарам какими-то мощными средствами [противовоздушной обороны] никто не будет, потому что это всего-навсего шар", — объяснил спикер ВС.

Накануне Юрий Игнат также объяснил, что основная цель таких российских воздушных объектов — отвлечь украинские системы ПВО от реальных целей и собрать необходимую информацию о расположении батарей противовоздушной обороны. Сегодня он добавил, что Россия надеется, что Украина будет тратить на ликвидацию таких объектов, которые "ничего не стоят", свои дорогостоящие средства обороны.

При этом, как отметил подполковник, из-за российских воздушных шаров сегодня в небо в Киевской области действительно подняли боевые самолеты.

Напомним, сегодня Киевская областная военная администрация рассказала о российских объектах, зафиксированных в воздушном пространстве региона.