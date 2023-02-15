ВС РФ пытались разведывать: в Киевской области ПВО работала по "шару с отражателями"

Неопознанный летательный объект, оказавшийся воздушным шаром с куском металла, который отражал солнечный свет, российские военные использовали как приманку, чтоб отвлечь украинские силы ПВО.

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В среду, 15 февраля, в небе над Киевской областью заметили надувные шары с отражателями. Об этом сообщили в Телеграм-канале Киевской областной военной администрации.

"В небе над Киевской областью обнаружили воздушные цели. В связи с этим работает ПВО (противовоздушная оборона, — ред.). Сохраняйте спокойствие и пребывайте в укрытиях", — говорилось в сообщении ОВА.

Позже информацию об этом подтвердил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона.

"Это не зонд, не аэростат, это просто шар, несущий кусок металла. Это применялось 12 числа. И это пролетело на территорию других государств. Двигаются в воздухе. Куда ветер дует – туда он и летит", — сказал Игнат.

Он заверил, что Воздушные силы сканируют небо Украины и ведут радиолокационную разведку пространства.

Юрий Игнат также добавил, что, по всей видимости, воздушные шары с отражателями — это новые средства разведки российских военных. Ранее их противник действительно не использовал. Но сейчас, осознав, что украинские военные намериваются продолжать контрнаступление с применением недавно поставленной странами-союзницами техники, ВС РФ пытаются как можно быстрее получить дополнительную информацию о ситуации.

Также таким образом противник хочет заставить украинские силы ПВО отвлектись на уничтожение летальных объектов-приманок.

Неопознанный объект в небе над Киевщиной: что говорит украинская разведка

В свою очередь Главное управление разведки также подтвердило информацию об объектах противника в воздухе над Киевской областью.

"Что касается неизвестных объектов, ситуация известна, они находятся под контролем. Действительно, есть информация о враждебных намерениях. В том числе сбор данных, выманивание активности украинских средств ПВО. Есть соответствующая реакция и система реагирования на подобные угрозы", — сказал представитель украинской разведки Андрей Юсов в эфире национального телемарафона 15 февраля.

"Шар с отражателями": что об объектах в небе над Киевщиной писали Телеграм-каналы

О том, что в небе над областью замечены летальные объекты, писали и местные телеграм-каналы.

Так, телеграм-канал "Реальный Киев" опубликовал видеокадры. На них изображен полет в безоблачном небе неопознанного летательного объекта. По информации источника, это был объект, похожий на шар с отражателями. Его зафиксировали в районе Бучи и Ирпеня.

Несколько позже в соцсетях появилась информация о том, что объекты, похожие на шар, сбили.

Напомним, 13 февраля украинские военные уничтожили 2 боевых самолета российских захватчиков – бомбардировщик Су-24М и штурмовик Су-25. Сбитый в небе над Бахмутом самолет Су-24М управлялся пилотом российской ЧВК "Вагнер". Неделю назад именно на этом истребителе летал основатель компании Евгений Пригожин и вызывал президента Украины на воздушную дуэль.

Фокус также писал, что 12 февраля над Канадой ВС США сбили неизвестный воздушный объект. Канадские и американские самолеты F-22 были подняты в воздух и успешно обстреляли объект.