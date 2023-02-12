Над Канадой ПС США сбили неизвестный воздушный объект, — Трюдо

Канадские и американские самолеты F-22 были подняты в воздух и успешно обстреляли объект.

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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что неизвестный летающий объект нарушил пространство Канады, и его сбили воздушные силы США. Об этом он сообщил в своем Твиттере.

"Я приказал сбить неопознанный объект, нарушивший воздушное пространство Канады. NORAD (командование аэрокосмической обороны Северной Америки — ред.) сбил объект над Юконом. Канадские и американские самолеты взлетели по тревоге, американский F-22 успешно уничтожил объект ", – написал Трюдо.

Вооруженные силы страны намерены проанализировать обломки.

[ + – ] Джастин Трюдо написал об уничтожении НЛО над Канадой в Твиттере

Ранее Фокус сообщал, что США сбили второй за неделю несанкционированный летающий объект в небе над Аляской. 9 февраля, воздушно-космической обороны был замечен на радаре загадочный объект, летевший на высоте около 13 километров на северо-восточном направлении. К нему направили 2 истребителя F-22 ВВС США. Объект был сбит ракетой класса "воздух-воздух" AIM-9X 10 февраля.

Воздушный шар Китая шпионил за США, передавая разведданные командованию через космические спутники. Минобороны США сомневается, что Китай получил какие-то данные, но некоторые эксперты полагают, что аэростат может получать информацию, недоступную спутникам. В связи с полетом китайского аэростата над США администрация Байдена внесла в черный список экспорта шесть организаций Китая. Под санкциями оказались Eagles Men Aviation Science and Technology Group, Guangzhou Tian-Hai-Xiang Aviation Technology, Beijing Nanjiang Aerospace Technology, China Electronics Technology Group, Corporation 48th Research Institute, Dongguan Lingkong Remote Sensing Tec.