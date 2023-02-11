Вслед за воздушным шаром: ВВС США сбили в небе загадочный объект размером с автомобиль

Американские власти пока не смогли установить тип и предназначение объекта. Наверняка известно, что он был беспилотным.

Related video

США сбили второй за неделю несанкционированный летающий объект в небе над Аляской. Подробности сообщает американский сайт ABC News.

В четверг, 9 февраля, командование воздушно-космической обороны заметили на радаре загадочный объект, летящий на высоте около 13 километров в северо-восточном направлении. К нему направили два истребителя F-22 ВВС США, как сообщили военные, потенциальную угрозу сбили ракетой класса "воздух-воздух" AIM-9X 10 февраля около 5:45 по киевскому времени.

Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби вскоре дал пресс-конференцию и заявил, будто сбитый объект был размером "с небольшой автомобиль", намного меньше, чем китайский воздушный шар, обнаруженный около шести дней назад. Однако чиновник не смог назвать, что же именно проникло на территорию Аляски.

"Мы называем его объектом, поскольку это лучшее описание, которое у нас сейчас есть. Мы не знаем, кому он принадлежит, будь то государственная, корпоративная или частная структура. Мы просто не знаем и не понимаем его цели", — прокомментировал Джон Кирби.

Как объяснил представитель Совета нацбезопасности объяснил, объект быстро сбили, поскольку он представлял угрозу для безопасности гражданских самолетов. Дело в том, что небо над Аляской активно используется для полетов, поскольку наземное движение осложняется горами. Пилоты истребителей убедились, что внутри не было людей. Обломки упали в море Бофорта неподалеку от берега, поэтому официальные власти рассчитывают быстро их собрать.

После инцидента Федеральное авиационное управление ограничило полеты над территорией площадью примерно 26 квадратных километров у мыса Буллен на Аляске. В ее пределах находится заброшенная радиолокационная станция ВВС США в море Бофорта, примерно в 210 километрах от канадской границы, за Полярным кругом. В этом районе находятся поселения коренных народов и несколько шахтерских городков.

Событие произошло неподалеку от границы, поэтому американцы уведомили власти Канады о произошедшем. Премьер-министр страны Джастин Трюдо заявил, что поддержал решение США сбить незарегистрированный объект.

4 февраля США сбили китайский воздушный шар у побережья штата Каролина. Он пролетел над стратегическими военными объектами и оказался над Атлантическим океаном, где истребители его уничтожили по приказу президента Джо Байдена. Примечательно, что самолеты два дня сопровождали аэростат в небе над США.

Воздушный шар позволил Китаю шпионить за США, передавая разведданные командованию через космические спутники. Американской Минобороны сомневается, что объекту удалось собрать какие-то данные, ранене неизвестные китайским военным, которые уже давно наблюдают за страной из космоса. Но некоторые эксперты полагают, что аэростат может получать информацию, недоступную спутникам, например, перехватывать электронные сигналы и сообщения.

10 февраля США ввели санкции против Китая из-за вторжения воздушного шара. Министерство торговли наложили ограничения на пять компаний и один институт, которые связывают с китайской государственной программой по разработке аэростатов.