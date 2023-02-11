Вторжение шара-шпиона: США ввели санкции против китайских компаний, – Reuters

В связи с полетом китайского аэростата над США, администрация Байдена внесла в черный список экспорта шесть организаций Китая.

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В пятницу, 10 февраля, администрация президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена включила в черный список экспорта шесть китайских организаций, связанных с подозреваемой пекинской программой наблюдения за воздушными шарами. Об этом пишет Reuters.

В Министерстве торговли США уточнили, что наложили ограничения на пять компаний и один исследовательский институт.

Под санкциями оказались Beijing Nanjiang Aerospace Technology, China Electronics Technology Group Corporation 48th Research Institute, Dongguan Lingkong Remote Sensing Technology, Eagles Men Aviation Science and Technology Group, Guangzhou Tian-Hai-Xiang Aviation Technology и Shanxi Eagles Men Aviation Science and Technology Group.

Китайский шар в США

Американские СМИ 3 февраля сообщили о полете неизвестного воздушного шара в воздушном пространстве США. Его маршрут пролегал над штатом Монтана, где находятся шахты межконтинентальных баллистических ядерных ракет США.

В Пентагоне предположили, что аэростат принадлежит Китаю и запущен в разведывательных целях. Воздушный шар отслеживали в течение нескольких дней, пока он пролетал над северной частью Соединенных Штатов.

Сообщалось, что из-за инцидента с аэростатом, государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен отложил ранее запланированный визит в Пекин.

По словам журналистов, госсекретарь не намеревался "раздувать" ситуацию до предела, отказавшись от поездки, но в то же время не хотел, чтобы "воздушный шар доминировал на его встречах с китайскими официальными лицами".

В субботу, 4 февраля, китайский аэростат был сбит истребителем Военно-воздушных сил США. Представители СМИ отметили, что размер шара превышал "три школьных автобуса".

Фокус также писал о том, что пресс-служба командования ВВС США опубликовала снимки, на которых американские моряки доставали из акватории Атлантического океана фрагменты сбитого китайского воздушного шара возле берегов Миртл-Бич в штате Южная Каролина.