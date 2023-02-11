Вторгнення кулі-шпигуна: США ввели санкції проти китайських компаній, – Reuters

У зв'язку з польотом китайського аеростата над США, адміністрація Байдена внесла до чорного списку експорту шість організацій Китаю.

Related video

У п'ятницю, 10 лютого, адміністрація президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена включила до чорного списку експорту шість китайських організацій, пов'язаних із підозрюваною пекінською програмою спостереження за повітряними кулями. Про це пише Reuters.

У Міністерстві торгівлі США уточнили, що наклали обмеження на п'ять компаній та один дослідницький інститут.

Під санкціями опинилися Beijing Nanjiang Aerospace Technology, China Electronics Technology Group Corporation 48th Research Institute, Dongguan Lingkong Remote Sensing Technology, Eagles Men Aviation Science and Technology Group, Guangzhou Tian-Hai-Xiang Aviation Technology.

Китайська куля в США

Американські ЗМІ 3 лютого повідомили про політ невідомої повітряної кулі у повітряному просторі США. Її маршрут пролягав над штатом Монтана, де розташовані шахти міжконтинентальних балістичних ядерних ракет США.

У Пентагоні припустили, що аеростат належить Китаю і запущений з розвідувальною метою. Повітряну кулю відстежували протягом кількох днів, поки вона пролітала над північною частиною Сполучених Штатів.

Повідомлялося, що через інцидент з аеростатом державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен відклав раніше запланований візит до Пекіна.

За словами журналістів, держсекретар не мав наміру "роздмухувати" ситуацію до краю, відмовившись від поїздки, але водночас не хотів, щоб "повітряна куля домінувала на його зустрічах з китайськими офіційними особами".

У суботу, 4 лютого, китайський аеростат був збитий винищувачем Військово-повітряних сил США. Представники ЗМІ зазначили, що розмір кулі перевищував "три шкільні автобуси".

Фокус також писав про те, що пресслужба командування ВПС США опублікувала знімки, на яких американські моряки діставали з акваторії Атлантичного океану фрагменти збитої китайської повітряної кулі біля берегів Міртл-Біч у штаті Південна Кароліна.