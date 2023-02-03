Держсекретар Блінкен відклав візит до Пекіна через китайський аеростат над США, — ЗМІ (відео)

У МЗС Китаю заявили, що їхній безпілотний аеростат потрапив у повітряний простір США через обмежену здатність до самоконтролю та сильного вітру.

Related video

Держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен відклав візит до столиці Китайської Народної Республіки Пекін, запланований наступного тижня, у зв'язку зі входженням у повітряний простір США безпілотника КНР. Про це у п'ятницю, 3 лютого, повідомляє американське видання ABC News.

Як розповів ЗМІ анонімний чиновник, держсекретар не хотів "роздмухувати" ситуацію до межі, скасувавши свій візит, але також не хоче, щоб "повітряна куля домінувала на його зустрічах з китайськими офіційними особами".

Фото: Скриншот

Жителі США опублікували кілька відеороликів, на яких у небі видно повітряну кулю. Зокрема, літальний апарат зняли над містом Біллінг штату Монтана.

Як повідомляє CNN з посиланням на слова прессекретаря Пентагону бригадного генерал Патріка Райдера, уряд США відстежував повітряну кулю протягом кількох днів, поки вона пролітала над північною частиною Сполучених Штатів, додавши, що вона "переміщалася на висоті, що значно перевищує комерційне повітряне сполучення. Однак вона не мала військової чи фізичної загрози для людей на землі”.

Представник оборонного відомства США додав, що високопосадовці порадили президенту Джо Байдену не збивати кулю через побоювання, що уламки можуть становити загрозу для безпеки людей на землі. Райдер зазначив, що така активність китайських безпілотних аеростатів спостерігалася протягом останніх кількох років.

"США роблять кроки для захисту від збору секретної інформації іноземними розвідками. Ми також відстежуємо, які можливості він може мати для отримання інформації, і продовжуємо спостерігати за повітряною кулею, коли вона знаходилася над континентальною частиною Сполучених Штатів", — резюмував Райдер.

Реакція Китаю

У МЗС Китаю визнали факт порушення повітряного простору. У пресслужбі відомства повідомили, що їхній апарат під впливом сильного вітру відхилився від курсу. У міністерстві зазначили, що аеростат використовується "здебільшого з метеорологічною метою"

"Під впливом західних вітрів і за обмеженої здатності до самоконтролю дирижабль відхилився далеко від запланованого курсу. Китайська сторона шкодує про ненавмисне входження дирижабля в повітряний простір США через форс-мажорні обставини", — сказано в прес-релізі.

У МЗС КНР зазначили, що китайська сторона продовжуватиме підтримувати зв'язок із США і постарається "розв'язати непередбачену ситуацію".

Нагадаємо, 3 лютого у Пентагоні повідомляли про те, що маршрут повітряної кулі пролягає над штатом Монтана, де розташовані шахти міжконтинентальних балістичних ядерних ракет США.

Раніше Фокус писав, що військові КНР пристосували повітряні кулі для захисту від ударів високоточних ракет.