Госсекретарь Блинкен отложил визит в Пекин из-за китайского аэростата над США, — СМИ (видео)

В МИД Китая заявили, что их беспилотный аэростат попал в воздушное пространство США из-за ограниченной способности к самоконтролю и сильного ветра.

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Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен отложил визит в столицу Китайской Народной Республики Пекин, запланированное на следующую неделю, в связи с вхождением в воздушное пространство США беспилотника КНР. Об этом в пятницу, 3 февраля, сообщает американское издание ABC News.

Как рассказал СМИ анонимный чиновник, госсекретарь не хотел "раздувать" ситуацию до предела, отменив свой визит, но также не хочет, чтобы "воздушный шар доминировал на его встречах с китайскими официальными лицами".

Фото: Скриншот

Жители США опубликовали несколько видеороликов, на которых в небе виден воздушный шар. В частности, летательный аппарат засняли над городом Биллинг штата Монтана.

Как сообщает CNN со ссылкой на слова пресс-секретаря Пентагона бригадного генерал Патрикп Райдера, правительство США отслеживало воздушный шар в течение нескольких дней, пока он пролетал над северной частью Соединенных Штатов, добавив, что он "перемещался на высоте, значительно превышающей коммерческое воздушное сообщение, и не представлял военной или физической угрозы для людей на земле".

Представитель оборонного ведомства США добавил, что высокопоставленные военные чиновники посоветовали президенту Джо Байдену не сбивать его из-за опасений, что обломки могут представлять угрозу для безопасности людей на земле. Райдер отметил, что подобная активность китайских беспилотных аэростатов наблюдалась в течение последних нескольких лет.

"США предпринимают шаги для защиты от сбора секретной информации иностранными разведками. Мы также отслеживаем, какими возможностями он может обладать для получения информации, и продолжаем наблюдать за воздушным шаром, когда он находился над континентальной частью Соединенных Штатов", — резюмировал Райдер.

Реакция Китая

В МИД Китая признали факт нарушения воздушного пространства. В пресс-службе ведомства сообщили, что их аппарат под влиянием сильного ветра отклонился от курса. В министерстве отметили, что аэростат используется "в основном в метеорологических целях"

"Под влиянием западных ветров и при ограниченной способности к самоконтролю дирижабль отклонился далеко от запланированного курса. Китайская сторона сожалеет о непреднамеренном вхождении дирижабля в воздушное пространство США из-за форс-мажорных обстоятельств.", — сказано в пресс-релизе.

В МИД КНР отметили, что китайская сторона будет продолжать поддерживать связь с США и постарается "разрешить непредвиденную ситуацию".

Напомним, 3 февраля в Пентагоне сообщали о том, что маршрут воздушного шара пролегает над штатом Монтана, где расположены шахты межконтинентальных баллистических ядерных ракет США.

Ранее Фокус писал о том, что военные КНР приспособили воздушные шары для защиты от ударов высокоточных ракет.