ВМС США показали, як виловили з Атлантики фрагменти збитого китайського аеростата (фото)

Повітряну кулю з Китаю збив 4 лютого винищувач ВПС. За даними ЗМІ, розмір аеростата перевищував "три шкільні автобуси".

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Пресслужба командування Військово-морських сил США у вівторок, 7 лютого, показала, як американські моряки діставали з акваторії Атлантичного океану фрагменти збитого китайського аеростата. Знімки опубліковані на офіційній сторінці ВМС у Twitter.

За інформацією пресслужби, залишки повітряної кулі виловлювали 5 лютого біля берегів Міртл-Біч у штаті Південна Кароліна.

"Моряки, призначені до 2-ї групи зі знешкодження боєприпасів, піднімають висотний аеростат спостереження біля узбережжя Міртл-Біч, Південна Кароліна, 5 лютого 2023 року", — йдеться в повідомленні.

[ + – ] Моряки ВМС США виловлюють збиту китайську кулю [ + – ] Моряки ВМС США виловлюють збиту китайську кулю [ + – ] Моряки ВМС США виловлюють збиту китайську кулю

Раніше журналісти повідомляли, що розмір аеростата перевищував "три шкільні автобуси".

Китайський аеростат над США: що сталося?

Американські військові помітили повітряну кулю над штатом Монтана на півночі країни в четвер, 2 лютого. Військові ретельно відстежували пересування невідомого об'єкта.

У США припустили, що куля була запущена для шпигунських цілей китайською стороною.

У своєму офіційному коментарі 4 лютого Міністерство закордонних справ КНР наголосило, що об'єкт є цивільним. За словами представника МЗС, аеростат використовується для наукових метеорологічних досліджень і просто збився зі свого шляху.

Через інцидент перенесли перший візит держсекретаря США Ентоні Блінкена в Китай, який спочатку був запланований на 5-6 лютого. Поїздка Блінкена в КНР вважається важливим кроком у розвитку китайсько-американських відносин.

Готуючись до операції зі знищення кулі, Федеральне авіаційне управління закрило повітряний простір над узбережжям Кароліни, включаючи аеропорти в Чарльстоні та Міртл-Біч у Південній Кароліні та Вілмінгтоні в Північній Кароліні.

У суботу, 4 лютого, винищувач ВПС США збив китайський аеростат.