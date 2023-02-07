Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Світ

ВМС США показали, як виловили з Атлантики фрагменти збитого китайського аеростата (фото)

вмс США, аеростат, китай
У США виловили збитий китайський аеростат

Повітряну кулю з Китаю збив 4 лютого винищувач ВПС. За даними ЗМІ, розмір аеростата перевищував "три шкільні автобуси".

Related video

Пресслужба командування Військово-морських сил США у вівторок, 7 лютого, показала, як американські моряки діставали з акваторії Атлантичного океану фрагменти збитого китайського аеростата. Знімки опубліковані на офіційній сторінці ВМС у Twitter.

За інформацією пресслужби, залишки повітряної кулі виловлювали 5 лютого біля берегів Міртл-Біч у штаті Південна Кароліна.

"Моряки, призначені до 2-ї групи зі знешкодження боєприпасів, піднімають висотний аеростат спостереження біля узбережжя Міртл-Біч, Південна Кароліна, 5 лютого 2023 року", — йдеться в повідомленні.

Моряки ВМС США виловлюють збиту китайську кулю Fullscreen
Моряки ВМС США виловлюють збиту китайську кулю
Моряки ВМС США виловлюють збиту китайську кулю Fullscreen
Моряки ВМС США виловлюють збиту китайську кулю
Моряки ВМС США виловлюють збиту китайську кулю Fullscreen
Моряки ВМС США виловлюють збиту китайську кулю
Моряки ВМС США виловлюють збиту китайську кулю
Моряки ВМС США виловлюють збиту китайську кулю
Моряки ВМС США виловлюють збиту китайську кулю

Раніше журналісти повідомляли, що розмір аеростата перевищував "три шкільні автобуси".

Китайський аеростат над США: що сталося?

Американські військові помітили повітряну кулю над штатом Монтана на півночі країни в четвер, 2 лютого. Військові ретельно відстежували пересування невідомого об'єкта.

У США припустили, що куля була запущена для шпигунських цілей китайською стороною.

У своєму офіційному коментарі 4 лютого Міністерство закордонних справ КНР наголосило, що об'єкт є цивільним. За словами представника МЗС, аеростат використовується для наукових метеорологічних досліджень і просто збився зі свого шляху.

Через інцидент перенесли перший візит держсекретаря США Ентоні Блінкена в Китай, який спочатку був запланований на 5-6 лютого. Поїздка Блінкена в КНР вважається важливим кроком у розвитку китайсько-американських відносин.

Готуючись до операції зі знищення кулі, Федеральне авіаційне управління закрило повітряний простір над узбережжям Кароліни, включаючи аеропорти в Чарльстоні та Міртл-Біч у Південній Кароліні та Вілмінгтоні в Північній Кароліні.

У суботу, 4 лютого, винищувач ВПС США збив китайський аеростат.