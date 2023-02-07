ВМС США показали, как выловили из Атлантики фрагменты сбитого китайского аэростата (фото)

Воздушный шар из Китая был сбит 4 февраля истребителем ВВС. По данным СМИ, размер аэростата превышал "три школьных автобуса".

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Пресс-служба командования Военно-морских сил США во вторник, 7 февраля, показала, как американские моряки доставали из акватории Атлантического океана фрагменты сбитого китайского аэростата. Снимки опубликованы на официальной странице ВМС в Twitter.

По информации пресс-службы, остатки воздушного шара вылавливали 5 февраля возле берегов Миртл-Бич в штате Южная Каролина.

"Моряки, назначенные во 2-ю группу по обезвреживанию боеприпасов, поднимают высотный аэростат наблюдения у побережья Миртл-Бич, Южная Каролина, 5 февраля 2023 года", — говорится в сообщении.

[ + – ] Моряки ВМС США вылавливают сбитый китайский шар [ + – ] Моряки ВМС США вылавливают сбитый китайский шар [ + – ] Моряки ВМС США вылавливают сбитый китайский шар

Ранее журналисты сообщали, что размер аэростата превышал "три школьных автобуса".

Китайский аэростат над США: что произошло?

Американские военные заметили воздушный шар над штатом Монтана на севере страны в четверг, 2 февраля. Военные тщательно отслеживали передвижение неизвестного объекта.

В США предположили, что шар был запущен для шпионских целей китайской стороной.

В своем официальном комментарии 4 февраля Министерство иностранных дел КНР отметило, что объект является гражданским. По словам представителя МИД, аэростат используется для научных метеорологических исследований и просто сбился со своего пути.

Из-за инцидента перенесли первый визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай, который изначально был намечен на 5-6 февраля. Поездка Блинкена в КНР считается важным шагом в развитии китайско-американских отношений.

Готовясь к операции по уничтожению шара, Федеральное авиационное управление закрыло воздушное пространство над побережьем Каролины, включая аэропорты в Чарльстоне и Миртл-Бич в Южной Каролине и Уилмингтоне в Северной Каролине.

В субботу, 4 февраля, истребитель ВВС США сбил китайский аэростат.