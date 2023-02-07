Поддержите нас
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Мир

ВМС США показали, как выловили из Атлантики фрагменты сбитого китайского аэростата (фото)

вмс сша, аэростат, китай
В США выловили сбитый китайский аэростат

Воздушный шар из Китая был сбит 4 февраля истребителем ВВС. По данным СМИ, размер аэростата превышал "три школьных автобуса".

Related video

Пресс-служба командования Военно-морских сил США во вторник, 7 февраля, показала, как американские моряки доставали из акватории Атлантического океана фрагменты сбитого китайского аэростата. Снимки опубликованы на официальной странице ВМС в Twitter.

По информации пресс-службы, остатки воздушного шара вылавливали 5 февраля возле берегов Миртл-Бич в штате Южная Каролина.

"Моряки, назначенные во 2-ю группу по обезвреживанию боеприпасов, поднимают высотный аэростат наблюдения у побережья Миртл-Бич, Южная Каролина, 5 февраля 2023 года", — говорится в сообщении.

аэростат, сша, вмс сша Fullscreen
Моряки ВМС США вылавливают сбитый китайский шар
аэростат, сша, вмс сша Fullscreen
Моряки ВМС США вылавливают сбитый китайский шар
аэростат, сша, вмс сша Fullscreen
Моряки ВМС США вылавливают сбитый китайский шар
аэростат, сша, вмс сша
аэростат, сша, вмс сша
аэростат, сша, вмс сша

Ранее журналисты сообщали, что размер аэростата превышал "три школьных автобуса".

Китайский аэростат над США: что произошло?

Американские военные заметили воздушный шар над штатом Монтана на севере страны в четверг, 2 февраля. Военные тщательно отслеживали передвижение неизвестного объекта.

В США предположили, что шар был запущен для шпионских целей китайской стороной.

В своем официальном комментарии 4 февраля Министерство иностранных дел КНР отметило, что объект является гражданским. По словам представителя МИД, аэростат используется для научных метеорологических исследований и просто сбился со своего пути.

Из-за инцидента перенесли первый визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай, который изначально был намечен на 5-6 февраля. Поездка Блинкена в КНР считается важным шагом в развитии китайско-американских отношений.

Готовясь к операции по уничтожению шара, Федеральное авиационное управление закрыло воздушное пространство над побережьем Каролины, включая аэропорты в Чарльстоне и Миртл-Бич в Южной Каролине и Уилмингтоне в Северной Каролине.

В субботу, 4 февраля, истребитель ВВС США сбил китайский аэростат.