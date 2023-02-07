ВМС США показали, как выловили из Атлантики фрагменты сбитого китайского аэростата (фото)
Воздушный шар из Китая был сбит 4 февраля истребителем ВВС. По данным СМИ, размер аэростата превышал "три школьных автобуса".
Пресс-служба командования Военно-морских сил США во вторник, 7 февраля, показала, как американские моряки доставали из акватории Атлантического океана фрагменты сбитого китайского аэростата. Снимки опубликованы на официальной странице ВМС в Twitter.
По информации пресс-службы, остатки воздушного шара вылавливали 5 февраля возле берегов Миртл-Бич в штате Южная Каролина.
"Моряки, назначенные во 2-ю группу по обезвреживанию боеприпасов, поднимают высотный аэростат наблюдения у побережья Миртл-Бич, Южная Каролина, 5 февраля 2023 года", — говорится в сообщении.
Ранее журналисты сообщали, что размер аэростата превышал "три школьных автобуса".
Китайский аэростат над США: что произошло?
Американские военные заметили воздушный шар над штатом Монтана на севере страны в четверг, 2 февраля. Военные тщательно отслеживали передвижение неизвестного объекта.
В США предположили, что шар был запущен для шпионских целей китайской стороной.
В своем официальном комментарии 4 февраля Министерство иностранных дел КНР отметило, что объект является гражданским. По словам представителя МИД, аэростат используется для научных метеорологических исследований и просто сбился со своего пути.
Из-за инцидента перенесли первый визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай, который изначально был намечен на 5-6 февраля. Поездка Блинкена в КНР считается важным шагом в развитии китайско-американских отношений.
Готовясь к операции по уничтожению шара, Федеральное авиационное управление закрыло воздушное пространство над побережьем Каролины, включая аэропорты в Чарльстоне и Миртл-Бич в Южной Каролине и Уилмингтоне в Северной Каролине.
В субботу, 4 февраля, истребитель ВВС США сбил китайский аэростат.