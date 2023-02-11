Слідом за повітряною кулею: ВПС США збили в небі загадковий об'єкт розміром з автомобіль

Американська влада поки не змогла встановити тип і призначення об'єкта. Напевно, відомо, що він був безпілотним.

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США збили другий за тиждень несанкціонований літаючий об'єкт у небі над Аляскою. Подробиці повідомляє американський сайт ABC News.

У четвер, 9 лютого, командування повітряно-космічної оборони помітили на радарі загадковий об'єкт, що летить на висоті близько 13 кілометрів у північно-східному напрямку. До нього направили два винищувачі F-22 ВПС США, як повідомили військові, потенційну загрозу збили ракетою класу "повітря-повітря" AIM-9X 10 лютого близько 5:45 за київським часом.

Представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі невдовзі дав пресконференцію і заявив, ніби збитий об'єкт був розміром "з невеликий автомобіль", набагато меншим, ніж китайська повітряна куля, виявлена близько шести днів тому. Проте чиновник не зміг назвати, що саме проникло на територію Аляски.

"Ми називаємо його об'єктом, оскільки це найкращий опис, який у нас зараз є. Ми не знаємо, кому він належить, чи це державна, корпоративна чи приватна структура. Ми просто не знаємо і не розуміємо його мети", — прокоментував Джон Кірбі.

Як пояснив представник Ради нацбезпеки, об'єкт швидко збили, оскільки він становив загрозу для безпеки цивільних літаків. Річ у тому, що небо над Аляскою активно використовують для польотів, оскільки наземний рух ускладнюється горами. Пілоти винищувачів переконалися, що всередині людей не було. Уламки впали в море Бофорта неподалік берега, тому офіційна влада розраховує швидко їх зібрати.

Після інциденту Федеральне авіаційне управління обмежило польоти над територією площею приблизно 26 квадратних кілометрів біля мису Буллен на Алясці. У її межах знаходиться занедбана станція радіолокації ВПС США в морі Бофорта, приблизно за 210 кілометрів від канадського кордону, за Полярним колом. У цьому районі знаходяться поселення корінних народів та кілька шахтарських містечок.

Подія сталася неподалік кордону, тому американці повідомили владу Канади про те, що сталося. Прем'єр-міністр країни Джастін Трюдо заявив, що підтримав рішення США збити незареєстрований об'єкт.

4 лютого США збили китайську повітряну кулю біля узбережжя штату Кароліна. Вона пролетіла над стратегічними військовими об'єктами і опинилася над Атлантичним океаном, де її винищувачі знищили за наказом президента Джо Байдена. Цікаво, що літаки два дні супроводжували аеростат у небі над США.

Повітряна куля дозволила Китаю шпигувати за США, передаючи розвіддані командуванню через космічні супутники. Американській Міноборони сумнівається, що об'єкту вдалося зібрати якісь дані, поранені невідомими китайським військовим, які вже давно спостерігають за країною з космосу. Але деякі експерти вважають, що аеростат може отримувати інформацію, недоступну супутникам, наприклад, перехоплювати електронні сигнали та повідомлення.

10 лютого США ввели санкції проти Китаю через вторгнення повітряної кулі. Міністерство торгівлі наклали обмеження на п'ять компаній та один інститут, які пов'язують із китайською державною програмою з розробки аеростатів.