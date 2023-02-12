Над Канадою ПС США збили невідомий повітряний об'єкт, — Трюдо

Канадські та американські літаки F-22 були підняті в повітря та успішно обстріляли об'єкт.

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Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо повідомив, що невідомий літаючий об'єкт порушив простір Канади, і його збили повітряні сили США. Про це він повідомив у своєму Твітері.

"Я наказав збити неопізнаний об'єкт, який порушив повітряний простір Канади. NORAD (командування аерокосмічної оборони Північної Америки — ред.) збив об'єкт над Юконом. Канадські та американські літаки злетіли по тривозі, американський F-22 успішно знищив об’єкт", – написав Трюдо.

Збройні сили країни мають намір проаналізувати уламки.

[ + – ] Джастин Трюдо написав про збиття НЛО над Канадою в Твiтерi

Раніше Фокус повідомляв, що США збили другий за тиждень несанкціонований літаючий об'єкт у небі над Аляскою. 9 лютого, повітряно-космічної оборони помітили на радарі загадковий об'єкт, який летів на висоті близько 13 кілометрів у північно-східному напрямку. До нього скерували 2 винищувачі F-22 ВПС США. Об'єкт збили ракетою класу "повітря-повітря" AIM-9X 10 лютого.

Повітряна куля Китаю шпигувала за США, передаючи розвіддані командуванню через космічні супутники. Міноборони США сумнівається, що Китай отримав якісь дані, але деякі експерти вважають, що аеростат може отримувати інформацію, недоступну супутникам. У зв'язку з польотом китайського аеростата над США, адміністрація Байдена внесла до чорного списку експорту шість організацій Китаю. Під санкціями опинилися Eagles Men Aviation Science and Technology Group, Guangzhou Tian-Hai-Xiang Aviation Technology, Beijing Nanjiang Aerospace Technology, China Electronics Technology Group, Corporation 48th Research Institute, Dongguan Lingkong Remote Sensing Technology.