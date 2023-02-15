ЗС РФ намагалися розвідувати: у Київській області ППО працювала по "кулі з відбивачами"

Невідомий літальний об'єкт, який виявився повітряною кулею зі шматком металу, що відбивав сонячне світло, російські військові використовували як приманку, щоб відволікти українські сили ППО.

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У середу, 15 лютого, у небі над Київською областю помітили надувні кулі з відбивачами. Про це повідомили у телеграм-каналі Київської обласної військової адміністрації.

"У небі над Київською областю виявили повітряні цілі. У зв'язку з цим працює ППО (протиповітряна оборона, — ред.). Зберігайте спокій і перебувайте в укриттях", — йшлося у повідомленні ОВА.

Пізніше інформацію про це підтвердив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону.

"Це не зонд, не аеростат, це просто куля, що несе шматок металу. Це застосовувалося 12 числа. І це пролетіло на територію інших держав. Рухаються у повітрі. Куди вітер дме — туди він і летить", — сказав Ігнат.

Він запевнив, що Повітряні сили сканують небо України та ведуть радіолокаційну розвідку простору.

Юрій Ігнат також додав, що, мабуть, повітряні кулі з відбивачами — це нові засоби розвідки російських військових. Раніше їх супротивник справді не використовував. Але зараз, усвідомивши, що українські військові мають намір продовжувати контрнаступ із застосуванням нещодавно поставленої країнами-союзницями техніки, ЗС РФ намагається якнайшвидше отримати додаткову інформацію про ситуацію.

Також у такий спосіб противник хоче змусити українські сили ППО відволіктися на знищення обманів-приманок.

Невідомий об'єкт у небі над Київщиною: що каже українська розвідка

Зі свого боку, Головне управління розвідки також підтвердило інформацію про об'єкти противника в повітрі над Київською областю.

"Що стосується невідомих об'єктів, ситуація відома, вони знаходяться під контролем. Справді, є інформація про ворожі наміри. Зокрема збір даних, виманювання активності українських засобів ППО. Є відповідна реакція і система реагування на подібні загрози", — сказав представник української розвідки Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону 15 лютого.

"Куля з відбивачами": що про об'єкти у небі над Київщиною писали телеграм-канали

Про те, що в небі над областю помічені летальні об'єкти, писали й місцеві телеграм-канали.

Так, телеграм-канал "Реальный Киев" опублікував відеокадри. На них зображено політ у безхмарному небі невідомого літального об'єкту. За інформацією джерела, це був об'єкт, схожий на кулю з відбивачами. Його зафіксували в районі Бучі й Ірпеня.

Дещо пізніше в соцмережах з'явилася інформація про те, що об'єкти, схожі на кулю, збили.

Нагадаємо, 13 лютого українські військові знищили 2 бойові літаки російських загарбників — бомбардувальник Су-24М та штурмовик Су-25. Збитий у небі над Бахмутом літак Су-24М керувався пілотом російської ПВК "Вагнер". Тиждень тому саме на цьому винищувачі літав засновник компанії Євген Пригожин і викликав президента України на повітряну дуель.

Фокус також писав, що 12 лютого над Канадою ПС США збили невідомий повітряний об'єкт. Канадські й американські літаки F-22 були підняті у повітря та успішно обстріляли об'єкт.