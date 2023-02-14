"Пілот ЗС РФ — красень": ЗСУ за день збили два російські літаки, — Генштаб

Збитим у небі над Бахмутом літак Су-24М керував пілот російської ПВК "Вагнер". Тиждень тому саме на цьому винищувачі літав засновник компанії Євгеній Пригожин і викликав президента України на повітряну дуель.

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Українські військові знищили 2 бойові літаки російських загарбників — бомбардувальник Су-24М і штурмовик Су-25. Про це йдеться в ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ) у Facebook від 14 лютого.

"Наші захисники збили 2 ворожі літаки — Су-24М і Су-25", — зазначило командування.

Українська авіація минулої доби завдала 15 ударів по районах зосередження окупантів. Підрозділи ракетних військ і артилерії ЗСУ вразили пункт управління, 7 районів зосередження живої сили, 2 станції РЕБ і склад боєприпасів ЗС РФ, додав Генштаб.

[ + – ] Літак Су-24 збили в небі над Бахмутом, на ньому літав Євгеній Пригожин

Втрати особового складу російської армії, за даними української сторони, наближаються до 140 тисяч.

Пригожин на літаку Су-24 викликав Зеленського на дуель

Літак Су-24 належав російській ПВК "Вагнер", і збили його в небі над Бахмутом, повідомила пресслужба засновника ПВК Євгенія Пригожина.

Тиждень тому цим літаком літав сам Пригожин і зняв відео, де запропонував президентові України Володимиру Зеленському взяти участь у повітряній дуелі.

"Якщо буде бажання, зустрінемося в небі. Якщо ваша візьме, забирайте Артемівськ (Бахмут — ред.). Якщо ні — підемо до Дніпра", — говорив засновник ПВК.

Наразі, за даними пресслужби, літак ремонтують.

"Справді, саме цей борт був сьогодні атакований із землі засобами ППО противника. Пілот здійснив диво, приземлив машину у вогні, повністю виконавши бойове завдання... Пілот — красень. Честь йому і хвала", — відповіли в Пригожина.

Нагадаємо, що в грудні минулого року в одному зі збитих бомбардувальників Су-24М знайшли західні чипи. Як мінімум один із них був частиною СПВ-24, автоматичної системи наведення.

У США 11 лютого заявили про право будь-якої країни передати Україні бойові літаки. Відправлення західної військової техніки потребує багаторівневої підготовки ЗСУ, заявляв координатор Ради нацбезпеки Білого дому зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі.

Президент Франції Емманюель Макрон 10 лютого допускав відправлення винищувачів в Україну. Союзники бояться ескалації конфлікту НАТО з РФ через передачу ЗСУ західних винищувачів.

Фокус уже писав про 4 головні проблеми, які очікують на ЗСУ в разі отримання західних літаків. Експерти країн НАТО виділяють складнощі в навчанні пілотів і налагодженні логістики.