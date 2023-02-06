Засновник ПВК "Вагнер" Пригожин викликав Зеленського на повітряну дуель (відео)

"Кухар Путіна" також поставив умову та пригрозив, що в разі поразки українського лідера найманці почнуть наступ у бік Дніпра.

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Засновник ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин викликав на повітряну дуель українського президента Володимира Зеленського. Відповідний запис опублікував телеграм-канал "Кепка Пригожина".

На опублікованому записі Пригожин сидить у кабіні військового літака на місці другого пілота й звертається до українського президента. Місце зйомки невідоме, але із запису видно, що його знімали на одному з військових аеродромів увечері чи вночі.

"Володимире Саничу, приземлилися. Відбомбилися по Бахмуту", — заявив Пригожин.

Він заявив, що наступного дня збирається сісти на МіГ-29, і запропонував президентові України вчинити так само.

"Якщо буде бажання, зустрінемося в небі. Якщо ваша візьме, забирайте Артемівськ (Бахмут — ред.). Якщо ні — підемо до Дніпра", — заявив Пригожин, викликаючи президента України Володимира Зеленського на дуель у повітрі.

Нагадаємо, раніше Фокус повідомляв, що 3 лютого влада Канади ввела санкції проти низки російських діячів за підтримку війни проти України. До списку потрапили Олег Газманов, Михайло Боярський, Діма Білан і Михайло Галустян, а також структури голови ПВК "Вагнера" Євгенія Пригожина.

Крім того, 6 лютого видання "Медиазона" повідомило, що ПВК "Вагнер" відновила масштабне вербування серед ув'язнених, пропонуючи їм контракт для участі в бойових діях в Україні. Однак тепер охочих воювати набагато менше, ніж було раніше.