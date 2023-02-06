ПВК "Вагнер" відновила посилене вербування, але зеки відмовляються їхати в Україну, — ЗМІ

Журналісти стверджують, що на війну готові їхати лише десятки ув'язнених, оскільки з фронту живими повернулися лише 20% зеків, які раніше сиділи в уральських колоніях.

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ПВК "Вагнер" відновила масштабне вербування серед ув'язнених, пропонуючи їм контракт для участі в бойових діях в Україні. Однак тепер охочих набагато менше, ніж раніше. Про це повідомляє російське видання "Медіазона".

У повідомленні зазначається, що за період весна-літо 2022 року з однієї колонії вербували кілька сотень ув'язнених, а тепер на війну готові їхати десятки людей.

В'язні більше не вірять вербувальникам ПВК "Вагнер", а повідомлення про втрати під Бахмутом відбили бажання в більшості їхати на війну.

"Останнього разу (наприкінці минулого року — ред.) зв'язувалася людина, яка перебуває під Бахмутом. Він сказав, що шкодує, що поїхав туди. Говорив, що 20% живі з тих, які звідси поїхали", — розповів журналістам ув'язнений в одній із уральських колоній

Через масову відмову підконтрольні Євгенію Пригожину ЗМІ почали писати про ув'язнених, які вижили на війні та нібито вже повернулися додому.

В одному з останніх подібних сюжетів колишні ув'язнені, які сидять в автобусі, практичними одними й тими ж словами кажуть кореспондентові, що збираються назад на війну.

Нагадаємо, 6 лютого видання Reuters повідомило, що в Норвегії правоохоронці допитають екскомандира ПВК "Вагнера", який втік із Росії в Норвегію.

Крім того, Фокус раніше інформував, що в середині грудня Андрій Медведєв повідомив, що йому відомо про десять випадків страти "найманців" із ПВК "Вагнер" за відмову вести бойові дії.