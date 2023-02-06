У Норвегії правоохоронці допитають екскомандира ПВК "Вагнер", який втік з Росії до Норвегії

Ексвагнерівець Андрій Медведєв, який після боїв у Бахмуті втік до Норвегії, готовий надавати свідчення поліції.

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В Норвегії допитають "вагнерівця", який втік з Росії до Норвегії, і який висловив готовність свідчити щодо злочинів РФ в Україні. Про це повідомляє Reurters.

У поліції Норвегії заявили, що мають намір допитати колишнього командира групи найманців ПВК "Вагнер" Андрія Медведєва, який втік з Росії до Норвегії минулого місяця після того, як брав участь у військових діях на території України.

Правоохоронці повідомили, що ексвагнерівець зголосився допомогти у притягненні до відповідальності вояків з ПВК "Вагнер", які коїли воєнні злочини в Україні. Він вже передав правоохоронцям "деякі цифрові матеріали".

Також у поліції зазначили, що окрім незаконного перетину кордону екскомандир ПВК "Вагнер" ні в чому не підозрюється.

"Медведєв створює враження, що він хоче більше і більше розповідати про свій досвід служби в ПВК "Вагнер", — заявили у поліції.

В середині грудня Андрій Медведєв повідомив, що йому відомо про десять випадків страти "найманців" з ПВК "Вагнер" за відмову вести бойові дії.

3 лютого Офіс генпрокурора України повідомив про підозру очільнику ПВК "Вагнер" Євгену Пригожину. Його звинувачують у зазіханні на територіальну цілісність і недоторканність України та ведення агресивної війни — ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України.

За останній тиждень, за повідомленням Американського інституту вивчення війни (ISW), ЗС РФ досягли успіхів у спробах оточити Бахмут Донецької області. Підрозділи ПВК "Вагнер" захопили трасу, яка з'єднує Бахмут із Сіверськом.