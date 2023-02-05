ЗС РФ досягли успіхів у спробі оточити Бахмут, — розвідка Британії

За інформацією відомства, росіяни можуть обстрілювати дві основні дороги, які ведуть до населеного пункту. Крім того, ймовірно, "вагнерівці" захопили трасу, яка з'єднує Бахмут із Сіверськом.

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За останній тиждень російські війська продовжували поступово досягати успіхів у спробах оточити Бахмут Донецької області. Про це повідомили у розвідці Великої Британії у звіті за 5 лютого.

За інформацією фахівців, дві основні дороги M03 та H32, які ведуть до населеного пункту, зараз перебувають під загрозою прямого обстрілу росіян.

Крім того, у Міноборони Британії вважають, що підрозділи ПВК "Вагнер" раніше цього тижня захопили трасу, яка з'єднує Бахмут із містом Сіверськ.

"У той час як для українських сил залишається кілька альтернативних маршрутів постачання через усю країну, Бахмут стає все більш ізольованим", — заявили розвідники.

Нагадаємо, 4 лютого в Міноборони України розповіли, що Росія кинула всі сили для оточення Бахмута. Крім того, ЗС РФ розгорнули потужні наступальні дії на Лиманському напрямі.

3 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що виведення ЗСУ з Бахмута не планується. За його словами, українські бійці боротимуться за населений пункт "скільки зможуть", а "здавати Бахмут ніхто не збирається".

У той же час видання Bloomberg повідомляло, що американська влада вважає, що армії України доведеться вийти з Бахмута. Вивести свої підрозділи Києву потрібно не лише задля збереження особового складу, а й для підготовки весняного контрнаступу на південному напрямку.