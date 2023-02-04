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Воєнний фокус Російсько-українська війна

Росія кинула всі сили на оточення Бахмута, — Міноборони

САУ "Цезар"
Фото: Генштаб ВСУ | Українські артилеристи та французька САУ "Цезар"

За словами заступниці голови Міноборони України Ганни Маляр, окупаційні війська розгорнули потужні наступальні дії на Лиманському напрямку.

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Перед російськими військами поставлено завдання оточення Бахмута, куди кинуто всі сили, — цими словами заступниця голови Міноборони України Ганна Маляр підбила підсумки офіційних зведень із передової за минулий тиждень. Пост опублікований в Telegram.

"Цього тижня російські окупаційні війська кинули всі сили на прорив нашої оборони та оточення Бахмута, розгорнули потужні наступальні дії на Лиманському напрямі", — повідомила представниця керівництва Міноборони.

Але, за її словами, стійкість наших воїнів не дозволяє окупантам досягти успіху.

Нагадаємо, що російські війська відступили із втратами завдяки українським прикордонникам, які відбили атаку росіян у районі Сіверська (Бахмутський район Донецької області).

Противник вів обстріл із артилерії та мінометів по опорних пунктах прикордонників. У сутінках ворожа розвідка намагалася непомітно пробратися через український оборонний рубіж.

Раніше Фокус повідомляв, що, за оцінками "Інституту вивчення війни", російські війська можуть використовувати Соледар як плацдарм для оточення ЗСУ в районі Сіверського Дінця. Війська РФ можуть намагатися оточити Бахмут або сформувати нову вісь атак у напрямку Сіверська, наголошується у зведенні за 2 лютого.

У зведенні за 1 лютого повідомляється, що ЗС РФ вдаються до нової тактики в районі Бахмута. Тепер масові штурми доповнились ще й розвідувальними елементами та спеціальними операціями.