Росія кинула всі сили на оточення Бахмута, — Міноборони
За словами заступниці голови Міноборони України Ганни Маляр, окупаційні війська розгорнули потужні наступальні дії на Лиманському напрямку.
Перед російськими військами поставлено завдання оточення Бахмута, куди кинуто всі сили, — цими словами заступниця голови Міноборони України Ганна Маляр підбила підсумки офіційних зведень із передової за минулий тиждень. Пост опублікований в Telegram.
"Цього тижня російські окупаційні війська кинули всі сили на прорив нашої оборони та оточення Бахмута, розгорнули потужні наступальні дії на Лиманському напрямі", — повідомила представниця керівництва Міноборони.
Але, за її словами, стійкість наших воїнів не дозволяє окупантам досягти успіху.
Нагадаємо, що російські війська відступили із втратами завдяки українським прикордонникам, які відбили атаку росіян у районі Сіверська (Бахмутський район Донецької області).
Противник вів обстріл із артилерії та мінометів по опорних пунктах прикордонників. У сутінках ворожа розвідка намагалася непомітно пробратися через український оборонний рубіж.
Раніше Фокус повідомляв, що, за оцінками "Інституту вивчення війни", російські війська можуть використовувати Соледар як плацдарм для оточення ЗСУ в районі Сіверського Дінця. Війська РФ можуть намагатися оточити Бахмут або сформувати нову вісь атак у напрямку Сіверська, наголошується у зведенні за 2 лютого.
У зведенні за 1 лютого повідомляється, що ЗС РФ вдаються до нової тактики в районі Бахмута. Тепер масові штурми доповнились ще й розвідувальними елементами та спеціальними операціями.