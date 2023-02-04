Россия бросила все силы на окружение Бахмута, — Минобороны

По словам замглавы Минобороны Украины Анны Маляр, оккупационные войска развернули мощные наступательные действия на Лиманском направлении.

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Перед российскими войсками поставлена задача окружения Бахмута, куда брошены все силы, — этими словами замглавы Минобороны Украины Анна Маляр подвела итоги официальных сводок с передовой за минувшую неделю. Пост опубликован в Telegram.

"На этой неделе российские оккупационные войска бросили все силы на прорыв нашей обороны и окружение Бахмута, развернули мощные наступательные действия на Лиманском направлении", — сообщила представитель руководства Минобороны.

Но, по ее словам, стойкость наших воинов не позволяет оккупантам добиться успеха.

Напомним, что российские войска отступили с потерями благодаря украинским пограничникам, отбившим атаку россиян в районе Северска (Бахмутский район Донецкой области).

Противник вел обстрел из артиллерии и минометов по опорным пунктам пограничников. В сумерках вражеская разведка пыталась незаметно пробраться через украинский оборонительный рубеж.

Ранее Фокус сообщал, что, по оценкам "Института исследования войны", российские войска могут использовать Соледар как плацдарм для окружения ВСУ в районе Северского Донца. Войска РФ могут пытаться окружить Бахмут или сформировать новую ось атак в направлении Северска, отмечается в сводке за 2 февраля.

В сводке за 1 февраля сообщается, что ВС РФ прибегают к новой тактике в районе Бахмута. Теперь массовые штурмы дополнились еще и разведывательными элементами и специальными операциями.