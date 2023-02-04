Враг отступил с потерями: пограничники отразили атаку РФ на Северском направлении (карта)

Как сообщили в пресс-центре ГПСУ, в сумерках враг попытался преодолеть украинский рубеж обороны, но потерпел поражение.

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Бойцы Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) отразили вражеские атаки противника на Северском направлении (Бахмутский район Донецкой области). Об этом сообщили в пресс-центре ГПСУ 4 февраля.

Так, враг из артиллерии и минометов обстреливал опорные пункты пограничников на Северском направлении. После чего с наступлением сумерек вражеская разведка попыталась незаметно пробраться через украинский оборонный рубеж. Бойцы ГПСУ заметили врага, завязался бой, после чего оккупанты были вынуждены отступить с потерями.

Позже, ночью, противник попытался провести разведку боем в сторону позиций украинских защитников, но вновь потерпел поражение и отступил.

Что происходит на Северском направлении

Согласно отчету Института изучения войны (ISW) от 2 февраля, вероятно, что российские силы попытаются использовать захваченные в Соледаре позиции в качестве плацдарма для атак на Северском направлении — отсюда угроза окружения для оборонительных позиций ВСУ на западном (правом) берегу Северского Донца.

ВС РФ также могут объединить свои усилия и создать более широкие укрепленные позиции, с которых попытаются окружить Бахмут.

Напомним, 3 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вывода украинских военных из Бахмута Донецкой области не будет. По словам главы государства, том случае, если Киев сейчас получит дальнобойное оружие, то украинские войска не только не покинут город, но и перейдут в контрнаступление.

Ранее, 1 февраля, в ISW сообщали, что ВС РФ прибегают к новой тактике в районе Бахмута. Наступление большими группами войск дополнили разведэлементами и специальными операциями.