Ворог відступив із втратами: прикордонники відбили атаку РФ на Сіверському напрямку (карта)

Як повідомили у пресцентрі ДПСУ, у сутінках ворог спробував подолати український рубіж оборони, але зазнав поразки.

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Бійці Державної прикордонної служби України (ДПСУ) відбили ворожі атаки противника на Сіверському напрямку (Бахмутський район Донецької області). Про це повідомили у пресцентрі ДПСУ 4 лютого.

Так, ворог із артилерії та мінометів обстрілював опорні пункти прикордонників на Сіверському напрямку. Після чого із настанням сутінків ворожа розвідка спробувала непомітно пробратися через український оборонний рубіж. Бійці ДПСУ помітили ворога, розпочався бій, після чого окупанти були змушені відступити з втратами.

Пізніше, вночі, противник спробував провести розвідку боєм у бік позицій українських захисників, але знову зазнав поразки та відступив.

Що відбувається на Сіверському напрямку

Згідно зі звітом Інституту вивчення війни (ISW) від 2 лютого, ймовірно, що російські сили спробують використати захоплені в Соледарі позиції як плацдарм для атак на Сіверському напрямку — звідси загроза оточення для оборонних позицій ЗСУ на західному (правому) березі Сіверського Дінця.

ЗС РФ також можуть об'єднати свої зусилля та створити ширші укріплені позиції, з яких намагатимуться оточити Бахмут.

Нагадаємо, 3 лютого президент України Володимир Зеленський заявив, що виведення українських військових із Бахмута Донецької області не буде. За словами голови держави, у тому випадку, якщо Київ зараз отримає далекобійну зброю, то українські війська не лише не покинуть місто, а й перейдуть у контрнаступ.

Раніше, 1 лютого, в ISW повідомляли, що ЗС РФ вдаються до нової тактики в районі Бахмута. Наступ великими групами військ доповнили розвідувальними елементами та спеціальними операціями.