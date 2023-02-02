Компетентні вагнерівці та оперативники ГРУ: ситуація в Бахмуті "радикально змінилася", — ISW

За даними військових дослідників, масовий наступ російських військ у районі Бахмута доповнили розвідувальними елементами та спеціальними операціями. Іноді росіяни підходять до бійців ЗСУ на відстань 20 метрів.

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Аналітики відзначають зміни на бахмутському напрямку останнім часом, після того, як російське командування направило до цього району компетентних найманців із ПВК "Вагнера" та оперативників ГРУ, повідомляється у зведенні "Інституту дослідження війни" за 1 лютого.

Автори аналітичного матеріалу посилаються на інтерв'ю українського військовослужбовця із Сил спецоперацій з позивним "Агроном", який докладно описав тактику російських військ у районі Бахмута.

ПВК "Вагнер" та Головне управління Генерального штабу ЗС РФ (ГРУ) могли доповнити наступальні зусилля, в яких беруть участь значні групи російських військ, розвідувальними елементами та спеціальними операціями.

За словами українського військовослужбовця, російські війська досить успішно застосовують техніку інфільтрації в районі Бахмута. Неозброєні, недостатньо екіпіровані "верблюди" (військовий персонал) доставляє амуніцію та зброю на передову. І цим "верблюдам" найчастіше вдається підійти близько до українських позицій непоміченими.

[ + – ] Карта боїв у Бахмуті

"Верблюди", можна сказати, йдуть на забій. Вони підвозять боєприпаси, провізію, воду, зброю тощо для професійніших військовослужбовців. П'ять днів тому до нас приїхали чотири верблюди, які справді були заряджені спорядженням, підготовлені. Вони підійшли до наших позицій на відстань 20 метрів і ми їх просто не помітили. Були й такі, які йшли на весь зріст, без броні, без касок, без автоматів", — пояснив "Агроном". За його словами, ці військові просто тягли ящики.

Боєць ЗСУ розповів, що окупанти знаходять та руйнують будівлі, які українські сили використовують як прикриття. Утримувати позиції важко через те, що росіяни обстрілюють танками вже з відстані двох кілометрів.

"Снаряди падають досить чітко. Їхня тактика зараз така, що ми вигризаємо кожен будинок, кожну вулицю, а вони їх знищують, порівнюють із землею. Щоб звідти неможливо було вести вогонь", — пояснив військовослужбовець.

Водночас, зазначають аналітики, описану тактику, хоча вона, можливо, і дає результат у Бахмуті, буде складно масштабувати на інші напрямки.

Нагадаємо, що російський президент Володимир Путін намагається відвернути увагу ЗСУ перед новим наступом ЗС РФ, наголошується у зведенні ISW за 1 лютого.

Нове вторгнення з території Білорусі, на думку аналітиків, є малоймовірним. Однак Путін перемістив увагу сил оборони України у бік північно-східних прикордонних районів.

У попередньому матеріалі ISW за 31 січня зазначалося, що російські війська на Донеччині намагаються сформувати нову вісь наступу. Проте райони наступу перебувають у значній відстані один від одного, операційно не пов'язані між собою, тому наступ під Вугледаром, зокрема, навряд чи допоможе поліпшити позиції ЗС РФ.

Раніше Фокус повідомляв, що ЗСУ вперше знищили арктичну версію ЗРК Тор-М2ДТ за допомогою снаряда Excalibur. Цей випадок стався на Херсонщині.