"Сдавать Бахмут никто не будет": Зеленский заявил, что вывод ВСУ из города не планируется (видео)
По словам президента, украинские войска будут сражаться за населенный пункт "сколько смогут". Если ВСУ сейчас получат от партнеров дальнобойное оружие, то смогут перейти в контрнаступление.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вывода украинских военных из Бахмута Донецкой области не будет. Об этом глава государства сказал на пресс-конференции по итогам саммита "Украина-ЕС" в пятницу, 3 февраля.
"Сдавать Бахмут никто не будет", — подчеркнул он.
Глава государства отметил, что Украина будет сражаться за него столько, сколько сможет.
"Считаем Бахмут нашей крепостью", — сказал Зеленский.
В то же время президент утверждает, что в том случае, если Украина сейчас получит дальнобойное оружие, то украинские войска не только не покинут город, но и перейдут в контрнаступление, освобождая захваченную врагом территорию востока страны.
"Если будут ускорены поставки оружия, а именно дальнобойного оружия, мы не только не отойдем от Бахмута, мы начнем деоккупировать Донбасс, оккупированный с 2014 года", — прокомментировал украинский лидер.
По его словам, Киев знает, что именно нужно для этого.
"У нас есть конкретика, что нам необходимо [для этого]", — объяснил президент.
Также Зеленский поблагодарил партнеров, "которые на этом пути рядом с нами".
Зеленский: Россия стремится к реваншу
Зеленский также отметил, что стоит готовиться к усилению напряжения на востоке страны в ближайшее время, так как Россия стремится к "реваншу".
"Реванша хочет именно там, где не получилось. Хочет — на востоке [Украины], хочет забрать восток", — говорит президент.
По его словам, задача Украины сегодня — не дать Москве такой возможности.
Напомним, 3 февраля советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина платит очень высокую цену за удержание Бахмута, поэтому украинские военные не могут его оставить. Бахмут — это не просто место, а родной дом для украинцев, подчеркивает он.
Ранее, 31 января, представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый сказал, что командование ВСУ рассматривает вопрос возможного вывода украинских войск из Бахмута с учетом общей обстановки. При этом этот населенный пункт все еще остается одним из главных направлений удара противника.