Бои за Бахмут: ВСУ рассматривает вывод войск из города, но оборона продолжается (видео)

Представитель ВСУ Сергей Череватый сообщил, что трасса в сторону Бахмута противником не перекрыта, поэтому украинские бойцы получают снаряжение, боеприпасы, еду и необходимую амуницию.

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Командование Вооруженных сил Украины рассматривает вопрос возможного вывода украинских войск из Бахмута с учетом общей обстановки. При этом этот населенный пункт все еще остается одним из главных направлений удара противника. О ситуации в одной из самых горячих точек на Восточном фронте рассказал во время телемарафона 31 января представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый.

Спикер ВСУ сообщил, что на Бахмутском направлении велись боевые действия возле населенных пунктов Спорное, Красная Гора, Парасковиевка, Бахмут, Клещеевка. В ходе боев враг потерял 277 убитыми, 258 человек получили ранения.

"Бахмут продолжает быть одним из главных направлений удара противника. Там он 197 раз наносил удары ствольной реактивной артиллерией по нашим позициям. Произошло 42 боевых столкновения", — сказал Череватый.

По его словам, в связи со сложной ситуацией украинское военное командование внимательно следит за обстановкой и обладает разными вариантами действий в зависимости от предпринимаемых шагов противника.

Чреватый также привел пример обороны Лисичанска, где Силы обороны длительное время уничтожали большие силы противника, из-за чего его стремительно продвижение приостановилось, а через некоторое время ВСУ провели контрнаступление в сторону Лимана, освободив Харьковскую область.

"Выведение не может просто так происходить. Командование имеет разные варианты действий и следит за врагом. На каждое его действие — у нас есть противодействие", — заявил Череватый.

Ведущая телемарафона задала вопрос о трассе в сторону Бахмута, к которой оккупанты пытаются прорваться, чтобы перерезать снабжение украинским защитникам. Но спикер ВСУ подчеркнул, что трасса на Бахмут с запада не перекрыта, что позволяет нашим бойцам доставлять все необходимое — снаряжение, боеприпасы, еда и прочее.

[ + – ] Сергей Череватый рассказал о ситуации возле Бахмута (смотреть с 00:13)

Напомним, начальник объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Евгений Ерин 31 января сообщил, что ВСУ обладают информацией о переброске в Запорожскую область подразделений ЧВК "Вагнер". По его словам, таким образом противник пытается активизировать наступательные действия на данном направлении.

По информации генштаба ВСУ от 30 января, подразделения украинских вооруженных сил уничтожили отдельную разведывательную роту ВС РФ, которые принимали участие в боевых действиях возле населенного пункта Угледар Донецкой области.