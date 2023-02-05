ВС РФ достигли успехов в попытке окружить Бахмут, — разведка Британии

По информации ведомства, россияне могут обстреливать две основные дороги, ведущие в населенный пункт. Кроме того, вероятно, "вагнеровцы" захватили трассу, которая соединяет Бахмут с Северском.

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За последнюю неделю российские войска продолжали понемногу достигать успехов в попытках окружить Бахмут Донецкой области. Об этом сообщили в разведке Великобритании в отчете за 5 февраля.

По информации специалистов, две основные дороги M03 и H32, ведущие в населенный пункт, сейчас находятся под угрозой прямого обстрела россиян.

Кроме того, в Минобороны Британии считают, что подразделения ЧВК "Вагнер" ранее на этой недели захватили трассу, которая соединяет Бахмут с городом Северск.

"В то время как для украинских сил остается несколько альтернативных маршрутов снабжения через всю страну, Бахмут становится все более изолированным", — заявили разведчики.

Напомним, 4 февраля в Минобороны Украины рассказали, что Россия бросила все силы для окружения Бахмута. Кроме того, ВС РФ развернули мощные наступательные действия на Лиманском направлении.

3 февраля президент Владимир Зеленский заявил, что вывод ВСУ из Бахмута не планируется. По его словам, украинские бойцы будут сражаться за населенный пункт "сколько смогут", а "сдавать Бахмут никто не собирается".

В то же время издание Bloomberg сообщало, что американские власти считают, что армии Украины придется выйти из Бахмута. Вывести свои подразделения Киеву нужно не только ради сохранения личного состава, но и для подготовки весеннего контрнаступления на южном направлении.