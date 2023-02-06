Основатель ЧВК "Вагнер" Пригожин вызвал Зеленского на воздушную дуэль (видео)

"Повар Путина" также поставил условие и пригрозил, что в случае поражения украинского лидера наемники начнут наступление в сторону Днепра.

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Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин вызвал на воздушную дуэль украинского президента Владимира Зеленского. Соответствующую запись опубликовал телеграм-канал "Кепка Пригожина".

На опубликованной записи Пригожин сидит в кабине военного самолета на месте второго пилота и обращается к украинскому президенту. Место съемки неизвестно, но по записи видно, что оно снималось на одном из военных аэродромов вечером или ночью.

"Владимир Саныч, приземлились. Отбомбились по Бахмуту", — заявил Пригожин.

Он заявил, что на следующий день собирается сесть на МиГ-29 и предложил президенту Украины поступить точно также.

"Если будет желание, встретимся в небе. Если ваша возьмет, забирайте Артемовск (Бахмут — ред.). Если нет — пойдем до Днепра", — заявил Пригожин, вызывая президента Украины Владимира Зеленского на дуэль в воздухе.

Напомним, ранее Фокус сообщал, что 3 февраля власти Канады ввели санкции против ряда российских деятелей за поддержку войны против Украины. В список попали Олег Газманов, Михаил Боярский, Дима Билан и Михаил Галустян, а также структуры главы ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина.

Кроме того, 6 февраля издание Медиазона сообщило, что ЧВК "Вагнер" возобновила масштабную вербовку среди заключенных, предлагая им контракт для участия в боевых действиях в Украине. Однако теперь желающих воевать гораздо меньше, чем было ранее.