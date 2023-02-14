"Пилот ВС РФ — красавчик": ВСУ за день сбили два российских самолета, – Генштаб

Сбитый в небе над Бахмутом самолет Су-24М управлялся пилотом российской ЧВК "Вагнер". Неделю назад именно на этом истребителе летал основатель компании Евгений Пригожин и вызывал президента Украины на воздушную дуэль.

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Украинские военные уничтожили 2 боевых самолета российских захватчиков – бомбардировщик Су-24М и штурмовик Су-25. Об этом сказано в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Facebook от 14 февраля.

"Наши защитники сбили 2 вражеских самолета – Су-24М и Су-25", — отметило командование.

Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения оккупантов. Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили пункт управления, 7 районов сосредоточения живой силы, 2 станции РЭБ и склад боеприпасов ВС РФ, добавил Генштаб.

[ + – ] Самолет Су-24 сбили в небе над Бахмутом, на нем летал Евгений Пригожин

Потери личного состава российской армии, по данным украинской стороны, приближается к 140 тысячам.

Пригожин на самолете Су-24 вызывал Зеленского на дуэль

Самолет Су-24 принадлежал российской ЧВК "Вагнер" и сбили его в небе над Бахмутом, сообщила пресс-служба основателя ЧВК Евгения Пригожина.

Неделю назад на этом самолете летал сам Пригожин и снял видео, в котором предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому поучаствовать в воздушной дуэли.

"Если будет желание, встретимся в небе. Если ваша возьмет, забирайте Артемовск (Бахмут — ред.). Если нет — пойдем до Днепра", — говорил основатель ЧВК.

В настоящий момент, по данным пресс-службы, самолет ремонтируют.

"Действительно, именно этот борт был сегодня атакован с земли средствами ПВО противника. Пилот совершил чудо, приземлил горящую машину, полностью выполнив боевую задачу… Пилот — красавчик. Честь ему и хвала", – ответили у Пригожина.

Напомним, что в декабре прошлого года в одном из сбитых бомбардировщиков Су-24М нашли западные чипы. Как минимум один из них был частью СПВ-24, автоматической системы наведения.

В США 11 февраля заявили о праве любой страны передать Украине боевые самолеты. Отправка западной военной техники требует многоуровневой подготовки ВСУ, заявлял координатор Совета нацбезопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

Президент Франции Эммануэль Макрон 10 февраля допускал отправку истребителей в Украину. Союзники боятся эскалации конфликта НАТО с РФ из-за передачи ВСУ западных истребителей.

Фокус уже писал о 4 главных проблемах, которые ожидают ВСУ при получении западных самолетов. Эксперты стран НАТО выделяют сложности в обучении пилотов и налаживание логистики.