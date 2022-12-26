Одна из микросхем является частью устройства СПВ-24, которое должно рассчитать, когда сбросить неуправляемую авиабомбу для попадания в цель. На ней были чипы 5 компаний, включая AMD.

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Еще до полномасштабного вторжения РФ в Украину, страна-агрессор повсеместно устанавливала западные чипы в свою технику. Теперь технологии обнаружены в одном из сбитых бомбардировщиков Су-24М. Об этом сообщает волонтер Михаил из благотворительного фонда Dzyga`s Paw.

В распоряжение волонтера попали микрочипы со сбитого в районе Бахмута российского бомбардировщика Су-24М. Исследование показало, что как минимум один микрочип является частью СПВ-24 — автоматической системой наведения самолета. Она предназначена для расширения приемов во время поиска, выхода и прицеливания на цель. Это российский аналог американского набора JDAM, который делает из неуправляемых бомб высокоточные. Однако в РФ подход отличается от США.

[ + – ] Найденные микросхемы со сбитого Су-24М

За счет ряд модулей и сенсоров, высчитывается курс, скорость и высота для сброса авиабомб, чтобы при помощи расчетов найти нужный момент для поражения. Авиабомба остается неуправляемой, но за счет СПВ-24 она должна попадать в цель.

3 декабря бойцы батальона "Скала" поразили вражескую цель. Сейчас аналитику передали 4 образца микросхем. Две из них схожи между собой, что может означать, что они были единым целым. А на других нашли микрочипы 5 компаний:

Micron — 6 единиц

AMD — 1

Analog Devices — 1

Atmel — 2

Xilinx — 6

Они являются частью системы "Обзор-РВБ-Т", которая нанесена на плату. Такое же устройство стоит в российских БПЛА "Орион".

[ + – ] Одна из микросхем относится к "Обзор-РВБ-Т"

Напомним, США анонсировали передачу Украине комплексов JDAM, которые должны превращать неуправляемые бомбы в высокоточные снаряды.

15 декабря в СМИ опубликовали расследование о том как РФ получает электронику для беспилотников "Орлан" в обход американских санкций.