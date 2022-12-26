Делают авиабомбы точными: в российском бомбардировщике Су-24 обнаружили западные чипы (фото)
Одна из микросхем является частью устройства СПВ-24, которое должно рассчитать, когда сбросить неуправляемую авиабомбу для попадания в цель. На ней были чипы 5 компаний, включая AMD.
Еще до полномасштабного вторжения РФ в Украину, страна-агрессор повсеместно устанавливала западные чипы в свою технику. Теперь технологии обнаружены в одном из сбитых бомбардировщиков Су-24М. Об этом сообщает волонтер Михаил из благотворительного фонда Dzyga`s Paw.
В распоряжение волонтера попали микрочипы со сбитого в районе Бахмута российского бомбардировщика Су-24М. Исследование показало, что как минимум один микрочип является частью СПВ-24 — автоматической системой наведения самолета. Она предназначена для расширения приемов во время поиска, выхода и прицеливания на цель. Это российский аналог американского набора JDAM, который делает из неуправляемых бомб высокоточные. Однако в РФ подход отличается от США.
За счет ряд модулей и сенсоров, высчитывается курс, скорость и высота для сброса авиабомб, чтобы при помощи расчетов найти нужный момент для поражения. Авиабомба остается неуправляемой, но за счет СПВ-24 она должна попадать в цель.
3 декабря бойцы батальона "Скала" поразили вражескую цель. Сейчас аналитику передали 4 образца микросхем. Две из них схожи между собой, что может означать, что они были единым целым. А на других нашли микрочипы 5 компаний:
- Micron — 6 единиц
- AMD — 1
- Analog Devices — 1
- Atmel — 2
- Xilinx — 6
Они являются частью системы "Обзор-РВБ-Т", которая нанесена на плату. Такое же устройство стоит в российских БПЛА "Орион".
Напомним, США анонсировали передачу Украине комплексов JDAM, которые должны превращать неуправляемые бомбы в высокоточные снаряды.
15 декабря в СМИ опубликовали расследование о том как РФ получает электронику для беспилотников "Орлан" в обход американских санкций.