США передадут Украине систему для улучшения старых бомб в следующем пакете военной помощи, — CNN

Журналисты пишут, что новое оборудование поможет ВСУ поражать цели на расстоянии примерно 240 километров.

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Соединенные Штаты планируют отправить Украине электронное оборудование, которое может преобразовать неуправляемые авиационные боеприпасы в "умные бомбы" уже в следующем пакете военной помощи. Об этом пишет CNN.

Сообщается, что такое оборудование, которое называют JDAM, обеспечивает высокую степень точности наведения. О новом пакете объявят уже на этой неделе.

В ВВС США уверены, что такие боеприпасы позволят Украине наносить удары вглубь российской территории, поскольку они могут поражать цели на расстоянии около 240 километров.

Издание пишет, что его источники не назвали конкретное количество систем, которые будут переданы Украине. Более того, пока неизвестен тип JDAM, который Штаты готовят для поставок.

В материале сказано, что бомбы, оборудованные системой JDAM, нужно сбрасывать с истребителей или стратегических бомбардировщиков. Поэтому, как сообщается, украинским ВВС необходимо будет найти способ нацеливания и запуска со своих советских самолетов. Но журналисты напомнили, что ВСУ уже смогли научиться запускать противорадиолокационные ракеты HARM американского производства.

JDAM

Комплект оборудования на основе технологии GPS или JDAM позволяет переделывать свободнопадающие бомбы в корректируемые боеприпасы. Представляет собой комплект из крыльев, которые прикрепляются к различным частям боеприпаса. В комплект входит навигационный компьютер с навигационным оборудованием.

Ранее Фокус писал, что эксперт объяснил, зачем ВСУ нужны именно дорогие дроны. Качественные БПЛА обходятся недешево, но обладают хорошими характеристиками и могут выполнять сложные боевые задачи.

Еще напомним, что ВСУ сбили 2 российских вертолета Ми-8 на Донбассе. Подразделения украинских зенитных ракетных войск уничтожили вражеские транспортные средства в Донецкой области. Вертолеты предназначены для повышения огневой мощи и мобильности частей и подразделений ВС РФ.