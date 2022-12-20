США передадуть Україні систему для покращення старих бомб у наступному пакеті військової допомоги, — CNN

Журналісти пишуть, що нове обладнання допоможе ЗСУ вражати цілі на відстані приблизно 240 кілометрів.

Related video

Сполучені Штати планують відправити Україні електронне обладнання, яке може перетворити некеровані авіаційні боєприпаси на "розумні бомби" вже в наступному пакеті військової допомоги. Про це пише CNN.

Повідомляється, що таке обладнання, яке називають JDAM, забезпечує високий рівень точності наведення. Про новий пакет оголосять уже цього тижня.

У ВПС США впевнені, що такі боєприпаси дозволять Україні завдавати ударів углиб російської території, оскільки вони можуть вражати цілі на відстані близько 240 кілометрів.

Видання пише, що його джерела не назвали конкретної кількості систем, які передадуть Україні. Щобільше, поки що невідомий тип JDAM, який Штати готують для постачання.

У матеріалі сказано, що бомби, обладнані системою JDAM, потрібно скидати з винищувачів або стратегічних бомбардувальників. Тому, як повідомляється, українським ВПС необхідно буде знайти спосіб націлювання та запуску зі своїх радянських літаків. Але журналісти нагадали, що ЗСУ вже змогли навчитися запускати протирадіолокаційні ракети HARM американського виробництва.

JDAM

Комплект обладнання на основі технології GPS або JDAM дозволяє переробляти вільнопадні бомби в коректовані боєприпаси. Є комплектом з крил, які прикріплюються до різних частин боєприпасу. У комплект входить навігаційний комп'ютер із навігаційним обладнанням.

Раніше Фокус писав, що експерт пояснив, навіщо ЗСУ потрібні саме дорогі дрони. Якісні БПЛА обходяться недешево, але мають хороші характеристики і можуть виконувати складні бойові завдання.

Ще нагадаємо, що ЗСУ збили 2 російські вертольоти Мі-8 на Донбасі. Підрозділи українських зенітних ракетних військ знищили ворожі транспортні засоби на Донеччині. Вертольоти призначені для підвищення вогневої потужності та мобільності частин та підрозділів ЗС РФ.