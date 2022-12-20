Мінус $29 млн: ЗСУ збили 2 російські вертольоти Мі-8 на Донбасі, — ВВС

Підрозділи українських зенітних ракетних військ знищили ворожі транспортні засоби на Донеччині. Вертольоти призначені для підвищення вогневої потужності й мобільності частин та підрозділів ЗС РФ.

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Українським військовим вдалося збити два військово-транспортні вертольоти російських військ Мі-8. Про це розповіли у Повітряних силах ЗСУ.

Повідомляється, що ліквідація ворожих Мі-8 відбулася 19 грудня на Донбасі – на Донеччині. Їх знищили підрозділи зенітних ракетних військ.

"Це два військово-транспортні вертольоти Мі-8 російських окупаційних військ. Обидва вертольоти українські зенітники приземлили близько 12.30 на Донеччині 19 грудня 2022 року", — сказано в повідомленні.

Що відомо про Мі-8?

Мі-8 — радянський багатоцільовий вертоліт, який призначений для підвищення вогневої потужності й мобільності частин та підрозділів Сухопутних військ. Транспортний засіб та його модифікації є наймасовішим в історії авіації — загалом збудовано понад 17 тис. екземплярів. Ціна одного вертольота становить від $14,75 до $17,5 млн. залежно від модифікації.

Нагадаємо, 4 грудня повідомлялося, що ЗСУ збили російський вертоліт Ка-52. Бійці Дніпровської зенітної бригади збили повітряне судно на Сватівському напрямку. У Росії говорили, що це був дуже досвідчений екіпаж.

Раніше, 1 листопада, ЗМІ писали, що українські військові під Бахмутом збили вертоліт Мі-8, який раніше стояв на озброєнні армії Білорусі. За інформацією журналістів, на борту були офіцери "групи Вагнера", вони загинули від української ракети.