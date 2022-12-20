Минус $29 млн: ВСУ сбили 2 российских вертолета Ми-8 на Донбассе, — ВВС

Подразделения украинских зенитных ракетных войск уничтожили вражеские транспортные средства в Донецкой области. Вертолеты предназначены для повышения огневой мощи и мобильности частей и подразделений ВС РФ.

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Украинским военным удалось сбить два военно-траснпортных вертолета российских войск Ми-8. Об этом рассказали в Воздушных силах ВСУ.

Сообщается, что ликвидация вражеских Ми-8 произошла 19 декабря на Донбассе — в Донецкой области. Их уничтожили подразделения зенитных ракетных войск.

"Это два военно-транспортных вертолета Ми-8 российских оккупационных войск. Оба вертолета украинские зенитчики приземлили около 12.30 в Донецкой области 19 декабря 2022 года", — сказано в сообщении.

Что известно о Ми-8?

Ми-8 — советский многоцелевой вертолет, который предназначен для повышения огневой мощи и мобильности частей и подразделений Сухопутных войск. Транспортное средство и его модификации являются самыми массовым в истории авиации — в общей сложности построено более 17 тыс. экземпляров. Цена одного вертолета составляет от $14,75 до $17,5 млн в зависимости от модификации.

Напомним, 4 декабря сообщалось, что ВСУ сбили российский вертолет Ка-52. Бойцы Днепровской зенитной бригады сбили воздушное судно на Сватовском направлении. В РФ говорили, что это был очень опытный экипаж.

Ранее, 1 ноября СМИ писали, что украинские военные под Бахмутом сбили вертолет Ми-8, который ранее стоял на вооружении армии Беларуси. По информации журналистов, на борту находились офицеры "группы Вагнера", они погибли от украинской ракеты.