Під Бахмутом збили "вагнерівський" вертоліт Мі-8, який раніше належав Білорусі, — ЗМІ

На борту були офіцери приватної військової компанії, які загинули після влучення української ракети.

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Бійці Збройних Сил України в районі прифронтового Бахмута знищили гелікоптер Мі-8, який раніше стояв на озброєнні армії Білорусі. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив журналіст Денис Казанський.

Про знищення ворожого вертольота Мі-8 у районі Бахмута 31 жовтня поінформувала пресслужба групи К2 54-ї окремої механізованої бригади ЗСУ. За даними відомства, бойову одиницю авіації було ліквідовано на адміністративному кордоні між Донецькою та Луганською областями.

"Прилетів якось гелікоптер, щоб принести смерть в українські сім'ї, але небо щільно контролюють уславлені воїни зенітно-ракетного дивізіону 54 ОМБр", — йдеться у підписі до відеоролика, на якому показано момент знищення вертольота.

Згодом журналіст Денис Казанський уточнив, що ліквідований вертоліт Мі-8 належав приватній військовій компанії "Вагнер". Понад те, раніше бойова одиниця авіації перебувала на озброєнні армії Білорусі.

"Судячи за повідомленнями у ворожих телеграм-каналах, у ньому були офіцери, які загинули. Смішно, що відео знищення вертольота спочатку підхопили російські Z-канали, які стверджували, що вертоліт український і так радісно танцювали на кістках своїх військових", — продовжив Казанський у своїй публікації.

За словами журналіста, бортові номери та прапор Білорусі на знищеному гелікоптері Мі-8 зафарбовані, але їх можна ідентифікувати.

"Зважаючи на все, з технікою та авіацією у РФ зовсім погано і в хід пішли вже підгони від Лукашенка", — резюмував Денис Казанський, коментуючи знищення вертольота Мі-8 під Бахмутом.

[ + – ] Під Бахмутом збили "вагнерівський" вертоліт Мі-8, який раніше належав Білорусі

Зазначимо, що днем раніше росЗМІ повідомили про вибух на військовому аеродромі в Псковській області, в результаті якого було пошкоджено російські гелікоптери Ка-52.

Також повідомлялося, що протягом 31 жовтня українським військовослужбовцям вдалося збити три вертольоти Ка-52 на Херсонському напрямку.