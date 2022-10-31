У РФ на військовому аеродромі пролунали вибухи: пошкоджено гелікоптери Ка-52, — росЗМІ

Вибухи були такої сили, що уламки фюзеляжу розкидало на двісті метрів від епіцентру НП.

Related video

У Псковській області на території військового аеродрому пролунали потужні вибухи, внаслідок яких було пошкоджено гелікоптери Ка-52. Про це пише видання Baza.

За даними журналістів, інцидент стався на території військового аеродрому в Псковській області, який розташований неподалік кордону з Латвією.

Видання зазначає, що ввечері 30 жовтня військовослужбовці почули кілька вибухів, а згодом побачили розкидані уламки двох вертольотів Ка-52. Уточнюється, що бойова авіація була непридатна для використання — її перекинули на військовий аеродром до Псковської області для проведення ремонту.

"Вибух був такої сили, що уламки фюзеляжу розкидало на 200 метрів навколо. Чому вибухнули Ка-52 — невідомо", — резюмує видання Baza.

Інформацію про НП на території військового аеродрому у Псковській області також підтверджує російський Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ". Повідомляється, що одразу три вибухи пролунали на стратегічному об'єкті близько 22:00 за місцевим часом.

"Два російські військові вертольоти Ка-52 пошкоджені в результаті вибухів. Причини вибухів не встановлені. Як повідомило джерело, інцидент стався на аеродромі "Веретье", — йдеться в повідомленні Telegram-каналу.

Нагадаємо, 12 жовтня українським військовослужбовцям за 18 хвилин вдалося "приземлити" чотири російські вертольоти Ка-52. Одна одиниця бойової авіації впала на деокупованій частині України, а решта три — у районі лінії зіткнення.

Також повідомлялося, що Росія під час повномасштабної війни проти України втратила 25% від своїх гелікоптерів Ка-52. З першого дня вторгнення, як стверджує військова розвідка Великобританії, було знищено щонайменше 23 бойові "Алігатори".