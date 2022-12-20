"Рятують життя бійців": експерт пояснив, навіщо ЗСУ потрібні саме дорогі дрони

Якісні БПЛА обходяться недешево, але мають хороші характеристики і можуть виконувати складні бойові завдання.

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Українським військовим потрібні вітчизняні військові безпілотники, які разом із високою ціною мають і високі характеристики. Волонтер Олександр Карпюк (відоміший під псевдонімом Serg Marco) пояснив ситуацію у своєму блозі на site.ua.

За словами експерта, якісні БПЛА необхідні Україні не менше, ніж досвідчені оператори в ЗСУ. Така зв'язка дозволяє знищувати російську техніку та живу силу, а також рятувати українських військових на полі бою. Українській армії не вистачає дронів, оскільки ніхто не здогадувався, що вони гратимуть настільки велику роль на полі бою.

Олександр Карпюк розкритикував людей, які критикують українські дрони за високу ціну, закликаючи дати армії якнайбільше дешевих апаратів. На його думку, подібні заяви можуть зірвати постачання дорогих, але добрих БПЛА і нашкодити Збройним силам України. Однією з проблем є те, що недорогим саморобним БПЛА, зібраним з китайських деталей, приписують характеристики військових апаратів, які не відповідають дійсності. Внаслідок чого життя українських військових опиняються під загрозою.

"Що Україні точно не треба — це БПЛА, які за своїм технічним рівнем нездатні виконувати штатні завдання на полі бою", — підкреслив волонтер.

Він нагадав, що за 9 місяців війни виробники з України розробили багато безпілотників та отримали від армії великі замовлення та гарантію, що їхню продукцію продовжать купувати навіть через рік. У таких умовах більшість компаній, якщо не всі, намагаються розширити виробництво, щоб наступного року випустити ще більше літальних апаратів для ЗСУ.

Розробники вже відомих дронів, що існували до повномасштабного вторгнення РФ, наприклад, "Лелека", "Фурія" і "Посейдон" не зупиняються на досягнутому і вдосконалюють свої апарати. У той же час компанія UkrSpecsystems всього за півроку з нуля розробила і зібрала електричний безпілотник SHARK.

"В української аеророзвідки вже є майбутнє, і ми всі його разом будували. І в цьому майбутньому є й місце досвідченим екіпажам, націленим на знищення "жирних" цілей. І збільшення надходжень до армії комплексів, які добре себе продемонстрували на полі бою", — заявив Олександр Карпюк.

Напередодні військовослужбовець ЗСУ та засновник проекту A.Drones Юрій Касьянов заявив, що українській армії потрібно більше дешевих дронів. На його думку, дорогі та складні літальні апарати не допоможуть Україні виграти війну, але змусять витратити багато грошей із бюджету.

Раніше писали, що Ukrspecsystems модифікувала дрони SHARK для ЗСУ. Безпілотник отримав більш довгі крила та потужну батарею, що збільшили дальність дії вдвічі.