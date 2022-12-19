"Байрактари" не допоможуть виграти війну": експерт розповів, які дрони потрібні ЗСУ

Україні потрібні масові й дешеві БПЛА, які заявлять про себе і в Москві, і у Владивостоці, вважає Юрій Касьянов.

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У статті для видання "Дзеркало тижня" службовець ЗСУ та засновник проєкту A.Drones Юрій Касьянов розповів, які типи безпілотників допоможуть ЗСУ якісно вплинути на ситуацію на фронті.

Юрій вважає, що завдяки дронам змінилася сама війна. Літальні апарати спростили доставку боєприпасів і медикаментів, наведення артилерії, розвідку, уможливили використання РЕБ прицільно та, що найголовніше, в рази заощадили військовим час. У матеріалі автор зазначає, що "для виконання разових і специфічних завдань" такі дорогі та великі БПЛА, як "Байрактар" вартістю $7 млн, не підходять. Касьянов пише, що на фронті мають бути задіяні дешеві безпілотники й у великій кількості.

"На фронті… гостро не вистачає безпілотних літаків і коптерів… за ціною у 200–300 разів нижчою (бо бюджет не гумовий),.. закупівля супердорогої та складної техніки ніяк не допомагає нам виграти війну", — зазначає автор.

Касьянов звинувачує військове відомство та силові структури в тому, що в їхніх представників завищені вимоги до бойових дронів. Саме це і є причиною закупівлі дорогих, але не завжди ефективних апаратів.

"Високий рівень складності й низька надійність, помножені на погану підготовку екіпажів (адже війна, і готуватися ніколи), призводять до катастрофічних втрат — і фінансових, і кількісних", — висловився Юрій.

Він вважає, що Україна не встигає компенсувати втрати БПЛА, тому вони постійно дефіцитні, незважаючи на старання волонтерів і держави.

"... Держава, військове відомство, великі волонтерські фонди дотримуються зовсім іншої політики: вони рекламують, купують, ставлять на озброєння найдорожчі, "ефективні", "найкласніші" безпілотники — складні й тому в бойовій обстановці малонадійні — замість дешевих, простих і зручних в експлуатації Там, де можна було купити 10 апаратів із функціоналом і можливостями, що досягають 90% від ідеалу, купується один "ідеальний", — пояснює свою позицію автор.

Касьянов знову наполягає на тому, що Україна має виробляти свої "Шахеди" — дешеві, надійні й у великій кількості. Такої техніки має бути дуже багато, щоб переламати ситуацію на фронті, особливо після того, як ЗС РФ почали масово застосовувати іранські БПЛА.

"Нам потрібні відносно дешеві, перевірені та масові — з виробництвом у сотні та навіть тисячі одиниць на місяць — безпілотники. Розвідувальні й ударні. І обов'язково вироблені в Україні", — наголошує Касьянов.

Він вважає, що всі умови для того, щоб налагодити таке виробництво, в нашій країні є, "немає тільки державної політики, немає волі, немає управлінської команди", — шкодує Юрій, проте сподівається, що змінам на краще бути.

"Немає жодних сумнівів у тому, що ситуація зміниться. Сама логіка війни підштовхує українську безпілотну галузь до швидких змін. Із 24 лютого в Україні розроблено, виготовлено та застосовано в кілька разів більше дронів, ніж за попередні 8 років. І буде ще більше безпілотників, які заявлять про себе і в Москві, і у Владивостоці, як уже заявили в Енгельсі, Дягільовому, Курську, Севастополі, Новошахтинську й інших місцях базування російської армії", — робить висновок автор.

Фокус повідомляв раніше про те, що розвідники виявили скупчення російських ударних БПЛА на Кубані.