Британська розвідка підтвердила: РФ перевезла дрони-камікадзе на Кубань

Раніше росіяни запускали БПЛА Shahed переважно з Криму, але вивезли їх звідти, побоюючись ударів ЗСУ, вважають аналітики.

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Росія перемістила іранські дрони-камікадзе Shahed-136 до Краснодарського краю (Кубань) для запусків Україною. Про це Міністерство оборони Великобританії повідомило у звіті розвідки 17 грудня у соціальній мережі Twitter.

Британські розвідники звернули увагу, що останніми днями Росія відновила дальні удари по критично важливій інфраструктурі України. Як вони припускають, окрім крилатих ракет, росіяни з великою ймовірністю також використовували безпілотники іранського виробництва. Цього разу їх запускали з Краснодарського краю, хоча раніше вони базувалися переважно на окупованому півострові Крим.

"Зміна місця пуску, ймовірно, пов'язана з побоюваннями Росії щодо вразливості Криму, а також зручністю для поповнення запасів із ймовірного пункту прибуття зброї до Росії, Астрахані", — зазначає британське Міноборони.

13 грудня командування ВПС повідомило, що ЗС РФ атакували Україну новими іранськими дронами Shahed з Краснодарського краю та східної частини Азовського моря. ЗСУ збили ворожі БПЛА у Херсонській, Миколаївській та Одеській областях, але деякі з них змогли долетіти до своїх цілей. Зміну місця запуску дронів спікер ВПС Юрій Ігнат пов'язує зі зміщенням лінії фронту — росіяни побоюються, що українські військові зможуть знищити бази.

Раніше українські експерти виявили, як Іран постачає дрони-камікадзе до Росії. Серед іншого, іранські компанії під виглядом запчастин доставляють розібрані безпілотники Каспійським морем в Астрахань і Махачкалу. Згідно з дослідженням, на початку листопада до астраханського порту могли доставити не менше від 200 ударних дронів.