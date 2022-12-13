Армія РФ атакує Україну новими іранськими дронами Shahed з Азовського моря, – ВПС (відео)

Останні запуски БПЛА вели з Краснодарського краю. За словами речника Повітряних сил Юрія Ігната, російські окупанти перемістили дрони, щоб їх не дістали українські сили оборони.

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Російські окупанти запускали дрони-камікадзе Shahed по Україні з акваторії Азовського моря під час останніх атак. Про це розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі єдиного телемарафону.

Іранські БПЛА росіяни запускають зі східної частини Азовського моря та Краснодарського краю. Дві останні атаки були саме звідти, уточнив він.

"Достовірних даних про те, чи це була нова партія БПЛА, чи залишки старої, поки що немає. Було 2 атаки, на жаль, не всі дрони-камікадзе перехопили, але більшість все ж таки знищили", — зауважив Ігнат.

[ + – ] ЗСУ збивають іранські дрони у Херсонській, Миколаївській та Одеській областях

ЗСУ, за його даними, збивають іранські дрони у Херсонській, Миколаївській та Одеській областях. Зміну точки запуску БПЛА військовий пояснив зсуненням лінії фронту.

"У нас перемістилася лінія бойового зіткнення, ворог може дещо відтягнути точку запуску. Для Shahed відстань — не проблема, ЗС РФ просто перенесли ті місця запуску, боячись, що їх можуть дістати наші сили оборони", — сказав Ігнат.

Спікер Повітряних сил зазначив, що дрони Shahed вільно літають у морозну погоду, перешкодити їм може сильний вітер.

Нагадаємо, що армія Росії вночі 10 грудня запустила по об'єктах енергетичної інфраструктури Одеської області 15 ударних дронів Shahed-136. Українські військові збили десять апаратів.

Німецька газета Die Zeit раніше писала, що Москва замовила в Тегерана сотні нових дронів і балістичні ракети.

В МЗС України попереджали Іран про наслідки за постачання зброї армії РФ. Будь-які переваги від таких угод анулюються негативними наслідками, сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Російські військові експерти скаржилися на прогалини в галузі протиповітряної оборони країни. Їх невдоволення багато в чому пов'язані з нещодавніми вибухами на аеродромі в Енгельсі.