"Далі БПЛА полетять до Москви": у РФ поскаржилися на проломи ППО та нестачу супутників (відео)

За словами історика Юрія Кнутова, США передали супутникові дані ЗСУ, які проклали маршрут українського "стрижу" в обхід російських комплексів ППО на авіабазі в Енгельсі. У майбутньому можливе повторення таких атак.

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Серія вибухів, які прогриміли цього тижня в глибокому російському тилу, вказала на вразливість обороноздатності Росії, про це заявили на російському телебаченні.

Цього тижня російський військовий історик Юрій Кнутов з'явився на російському ток-шоу, де поскаржився на те, що РФ має проблеми у протиповітряній обороні. Кнутов пояснив це тим, що після масштабного вторгнення більшість систем перекинули ближче до України.

"Треба було прикривати війська, і треба прикривати війська, які ведуть бої з українською армією на нашій території. І, звісно, все, що знаходиться в прикордонній зоні, пішло туди. Утворилися проломи в системі протиповітряної оборони. Американські супутники ці проломи добре бачать, я в цьому не сумніваюся. І фахівці не сумніваються", — пояснив Кнутов вибухи на авіабазі в Енгельсі.

За його словами, країни Заходу передають українським військовим супутникові дані.

"Вони проклали маршрут цього "стрижу" в обхід наших комплексів протиповітряної оборони. Він долетів практично до аеродрому, де по ньому відпрацював комплекс, найімовірніше, "Панцир". Дальність невисока, десь близько 10 км, тому уламки впали на територію аеродрому", — заявив російський історик.

Він також додав, що якби на авіабазі були "БУК-М3", а особливо "Витязь-353", український БПЛА збили б на відстані 50-60 км.

Батіг допускає, що в майбутньому подібні випадки повторюватимуться. І, можливо, українські БПЛА полетять у бік Москви.

Нагадаємо, що, за даними FT, українські дрони, які вдарили по аеродромах РФ, розроблені приватним бізнесом. За інформацією журналістів, удари по авіабазах у центрі Росії стануть частиною нової тактики ЗСУ. Водночас подробиці цієї, як, втім, і попередніх операцій ЗСУ не розголошуються.

Раніше Фокус повідомляв, що розроблено новий дрон-розвідник RQ-28A Quadcopter. Безпілотник покликаний довести, що й невеликі дрони комерційного типу досить ефективні у локальних бойових умовах.